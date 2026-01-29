Hírlevél
Rendkívüli

Most jött a hír! Váratlan bejelentésre készül ma Donald Trump – ezt tudjuk eddig

Lezárják az M1/M7-es autópálya kivezető szakaszát!

kettős gyilkosság

Hallucinálva, karóval a kezében követte el a kettős gyilkosságot egy fonói férfi

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Megdöbbentő vallomást tett a bíróság előtt az a 31 éves férfi, aki kábítószeres hallucinációktól vezérelve mészárolt le két védtelen nőt a Somogy vármegyei Fonón. A Kaposvári Törvényszék előkészítő ülésén beismerte bűnösségét, így pont kerülhet az országot megrázó kettős gyilkosság végére.
A tragédia 2025 márciusában vette kezdetét, amikor O. Tamás súlyos drogfüggősége és személyiségzavara miatt azt képzelte, unokahúga veszélyben van. Egy 122 centiméteres akácfa karóval felfegyverkezve indult útnak, majd a helyi buszmegállóban és a kisboltban brutális kegyetlenséggel végzett áldozataival. A kettős gyilkosság során egy 64 éves nőt és egy 46 éves eladót vert halálra, az utóbbit több mint húsz ütéssel bántalmazta, majd a bolt bevételével és az áldozat autójával elmenekült a helyszínről, mígnem a rendőrök harminc kilométerrel odébb el nem fogták – írta a HírTV.hu.

122 centis karóval ölte meg áldozatait a fonói kettős gyilkosság elkövetője
122 centis karóval ölte meg áldozatait a fonói kettős gyilkosság elkövetője
Fotó: HírTV 

Felelnie kell a kettős gyilkosságért

Az ügyészség szerint a férfi bár paranoid állapotban volt, nem beszámíthatatlan, így teljes mértékben felelnie kell tettéért. A kettős gyilkos szinte a teljes Büntető Törvénykönyvet kimerítette: a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés mellett kifosztással, rongálással, jármű önkényes elvételével és bódult vezetéssel is vádolják. Mivel beismerő vallomást tett, az eljárás februárban folytatódik, ahol a bíróság dönt arról, hogy tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélik-e az ámokfutót.

Miközben a fonói kettős gyilkosság elkövetője a bíróság előtt felelt brutális tettéért, Békéscsaba utcáin egy másik típusú ámokfutás borzolta a kedélyeket, ahol egy lopott autóval száguldó sofőrt csak drámai autós üldözés árán tudtak megállítani a rendőrök.

 

