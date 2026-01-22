Milliárdok tűnnek el miközben alszunk, senki sincs biztonságban

A kiberbűnözés csendben, szinte észrevétlenül szedi áldozatait és sokszor csak akkor kapunk észbe, amikor már késő. A szakértők szerint ma Magyarországon negyedévente akár 5–6 milliárd forint is eltűnik a bankszámlákról, legtöbbször úgy, hogy az áldozatok saját maguk adják meg az adatokat, persze mit sem sejtve – írta az Index.

A kiberbűnözés Magyarországon is folyamatosan szedi áldozatait

Fotó: Pixabay

"A kiberbűnözők arra próbálnak rávenni minket, hogy minél előbb adjunk meg személyes és banki hozzáférési adatokat, klikkeljünk rá egy linkre, töltsünk le egy applikációt."

– Rajnai Zoltán, az Óbudai Egyetem rektorhelyettese.

A kiberbűnözés nem ritka hazánkban sem

Egyre népszerűbb módszer, hogy a csalók bankok vagy közműszolgáltatók nevében lépnek fel. Lemásolják az oldalak kinézetét, pár ezer forintos tartozásról írnak és mire észbe kapunk, már meg is adtuk a bankkártyaadatainkat. A csavar az egészben? A befizetés sokszor tényleg a szolgáltatóhoz érkezik, a bűnözőknek ugyanis nem a pénz kell azonnal, hanem az adat, amit később használnak fel, jellemzően éjszaka.

A gond ott kezdődik igazán, hogy ha mi magunk adjuk ki az adatainkat, a bank többnyire nem vállal felelősséget. A pénz elúszik, a nyomozás pedig gyakran falakba ütközik, főleg ha a szálak az Európai Unión túlra vezetnek.

És nem csak a magánemberek vannak veszélyben. Egyetlen rossz kattintás egy munkahelyi e-mailben, és egy zsarolóvírus az egész céges rendszert lebéníthatja. Ilyenkor nemcsak fájlok, hanem komplett adatbázisok válnak elérhetetlenné ügyfelekkel, számlákkal és mindennel együtt.

Különösen sebezhetők az állami rendszerek, kórházak, önkormányzatok és egyetemek, de a hétköznapi otthonok sem kivételek. Okoseszközök milliói működnek védelem nélkül és sajnos a routerek, kamerák, háztartási gépek, alapértelmezett jelszóval nyitott kaput jelentenek a támadóknak.

"Ha telepítünk egy wifi routert és nem változtatjuk meg az alapértelmezett jelszót, ami sokszor szimplán csak »admin–admin«, akkor bárki, bármikor be tud lépni a rendszerünkbe."

– emelte ki a szakértő.

A közösségi média sem ártatlan terep. Egy nyaralós poszt például elárulhatja, hogy üres a lakás, egy meggondolatlan videó pedig évekkel később is visszaköszönhet. Különösen a gyerekek vannak veszélyben, akik gyakran nem látják át, milyen következményei lehetnek az online jelenlétnek.