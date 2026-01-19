Egy kislányt elszakított anyjától a gyámhatóság, ezért kellett meghozni a drasztikus lépést

A zalaegerszegi törvényszék tájékoztatása szerint egy magyar származású, osztrák állampolgárságú nőt kiskorú veszélyeztetésével vádolnak. A nő 2011-ben született lányával együtt vándorló életmódot folytatott, állandó lakóhely nélkül – írta a Zaol.hu.

A kiskorú lányt a hatóságok 2023 szeptemberében emelték ki a családból

Fotó: Illusztráció (Towfiqu barbhuiya/Pexels)

Mi történt a kiskorú lánnyal?

Bár 2021-ben beírta gyermekét egy kalocsai iskolába, a kislány mindössze két hónapig járt oda, majd az anya és a gyerek az év során a hatóságok számára is elérhetetlenné vált. 2023-tól időnként felsőpáhoki és csipkereki ingatlanokban éltek, ahol nem volt sem ivóvíz, sem áram.

A nő nem gondoskodott arról, hogy lánya teljesítse a tankötelezettségét, és az egészségügyi ellátáshoz hozzájusson. A folyamatos költözés miatt a gyermek szociális kapcsolatai sem tudtak kialakulni.

Végül 2023 szeptemberében a hatóságok kiemelték a kislányt a családból, és az édesanya ellen vádat emeltek.

