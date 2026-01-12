Hírlevél
Rendkívüli

Botrány: egymást támadják az ukrán katonák a fronton

Vigyázat!

Rettenetes dolog derült ki sokak kedvenc vitaminjáról: pusztítóbbá teheti a rákot

kislány

Egyedül kóborolt hajnalban az utcán egy esztergomi kislány – mutatjuk, hogy miért

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
A esztergomi járőrök szombaton 3 óra 40 perckor lettek figyelmesek a magányosan sétáló gyermekre. Kiderült, hogy idejekorán útnak indult az iskolába, tartva attól, hogy a rossz időjárási viszonyok miatt elkésik. A kislányt végül rendőrautóval a szülei munkahelyére szállították.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság járőrei szombaton, hajnali 3 óra 40 perckor lettek figyelmesek az Esztergom utcáin egyedül gyalogló gyermekre. Azonnal megállították, és megkérdezték tőle, hová igyekszik ilyen korai időpontban kísérő nélkül. A kislány elmondta, hogy általában a szüleivel szokott iskolába menni, ám nekik most dolgozniuk kell. Ezért előző nap megbeszélték, hogy reggel 6 órakor indul majd el egyedül a suliba. A kislány azonban hajnalban felébredt, és attól tartva, hogy a rossz időjárási körülmények miatt elkéshet, idő előtt útnak indult – írta meg a Borsonline.hu.

kislány
Rendőrök vették észre a sötétben egyedül gyalogló kislányt 
Fotó: Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság/Facebook

Biztonságban a kislány

A rendőrök nem engedték, hogy a példaértékűen lelkiismeretes gyermek a hajnali hidegben egyedül folytassa útját, ezért a szolgálati gépkocsiba ültették, ahol felmelegedhetett. A járőrök ezt követően a szülei munkahelyére fuvarozták a gyermeket, így végül az ő kíséretükkel jutott el az oktatási intézménybe.

Kis híján tragédiával végződött a téli éjszaka a fővárosban, amikor egy kiskorú nyomtalanul eltűnt. A 14 éves fiú életét végül az mentette meg, hogy a rendőrök még időben rátaláltak a hóban fekve. A témáról bővebben itt olvashat.

 

 

