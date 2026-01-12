Fejbe lőttek egy 11 éves kislányt a saját autójukban

Egy átlagosnak induló nap fordult rémálommá Kaliforniában, amikor egy 11 éves kislány teljesen vétlenül egy értelmetlen lövöldözés áldozatává vált. A gyermek édesapja autójában ült az anyósülésen, amikor egy fegyveres férfi minden előzmény nélkül tüzet nyitott a környéken – írta a Bors.

A kislány majdnem elvérzett az esetet követően

Fotó: GoFundMe

A lövések egyik golyója áthatolt az autón és fejbe találta a kislányt. A gyermek azonnal súlyosan megsérült, állapota azóta is kritikus, az orvosok folyamatosan küzdenek az életéért.

A kislány rosszkor volt rossz helyen

A tragédia január 5-én történt egy lakópark parkolójában. A család békésen ült az autóban, amikor a támadó hirtelen lövöldözni kezdett a járókelők felé. A hatóságok szerint a kislány pusztán azért sérült meg, mert rosszkor tartózkodott rossz helyen.

A lövedék a hátsó szélvédőn keresztül hatolt be, átszakította a fejtámlát, majd a gyermek tarkóját érte. A sérülés rendkívül súlyos, az állapota továbbra is életveszélyes. Amikor az apa észrevette, hogy lánya megsérült, azonnal a kórház felé indult. Útközben hangzott el az a mondat, amely azóta is sokakat megrázott:

„Apa, miért nem látok? Ez annyira fáj…”

Ezek a szavak örökre beleégtek az édesapa emlékezetébe. Elmondása szerint olyan érzés volt, mintha kitépték volna a szívét.

"A családom jelenti számomra a mindent."

– nyilatkozta összetörten az édesapa.

A támadó szökésben van

A rendőrség azonosította a feltételezett elkövetőt. A 23 éves Ryan Hardy-t felfegyverzettnek és rendkívül veszélyesnek tartják. A férfit térfigyelő kamerák felvételei, tanúk vallomásai és igazságügyi bizonyítékok alapján nevezték meg gyanúsítottként, azonban elfogása egyelőre nem történt meg. A hatóságok nagy erőkkel keresik, miközben a környéken élők félelemben élnek a lövöldözés óta.

A meglőtt kislány családja most nem a nyomozással foglalkozik. Minden energiájukat arra fordítják, hogy a gyermek túlélje ezt a borzalmat. Ha az állapota engedi, el akarják hagyni Antioch városát, hogy maguk mögött hagyják az emlékeket és a tragédia helyszínét.

Sajnos nem egyedi esetről van szól, a közelmúltban Portland városában is történt hasonló lövöldözés, amikor szövetségi ügynökök intézkedtek egy közúti ellenőrzés során.