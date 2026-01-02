Végre látogatható Pablo, a drogtanyáról lefoglalt tigriskölyök

Pablo, a rendőrség által lefoglalt és korábban illegálisan tartott kistigris, eddig a Budapesti Állatkert karanténjában élt, így a látogatók még nem találkozhattak vele. Most azonban az India-ház egyik belső terét átalakították, hogy ideiglenesen befogadhassa a kölyköt. Az elkövetkező hónapokban, a Veresegyházi Medveotthonba történő költözéséig, Pablo már a látogatók szeme előtt élvezheti új otthonát a fővárosi állatkertben.

A kistigris, Pablo ideiglenes otthonában, a Budapesti Állatkert India-házában látogatható

Fotó: Polyák Attila

Rendhagyó feladat során került a Fővárosi Állat- és Növénykertbe egy kistigris. December elején a Készenléti Rendőrség Sós Endre főigazgatót és az állatkerti főállatorvost riasztotta egy Tiszafüreden felfedezett nagymacska befogásához. A rendőrségi razzia során, egy kábítószerrel kapcsolatos nyomozás közben bukkantak a „játékos, barátságos, csíkos szőrgombócra”, aki azonnal a helyszínen dolgozó rendőrök kedvencévé vált.

A kistigris ideiglenes helyére költözött

Az állatkert szakemberei a lehető legnagyobb gondossággal vizsgálták meg a közel 9 kilós vadállatot: a genetikai vizsgálat folyamatban van, az általános vizsgálat szerint azonban egészséges. A kis nagymacska azóta már 11 kilóra hízott, és megkapta a korának megfelelő kombinált védőoltást. Az állatkert hangsúlyozta: „Egy állat nem játék,” különösen akkor, ha veszélyes ragadozóról van szó. Pablo, a kistigris végleges elhelyezéséről később döntenek, de várhatóan márciusban költözik majd Veresegyházra a medveparkba, ahol új kifutót kap. Az állatkert, a Veresegyházi Medveotthon, a veresegyházi és tiszafüredi önkormányzat, valamint a Magyar Madármentők Alapítvány anyagi támogatásával valósul meg a nagyragadozó új otthona.

Rossz kezekbe került vadállatok

Az állatkert munkatársa elmondta, hogy szerencsére nem túl gyakran kell ilyen körülmények közül egzotikus állatokat menteniük. Ugyanakkor a cirkuszok állattartásának szigorúbb szabályozása után több ilyen állat „eltűnt” a rendszerből, és nem minden esetben kerültek megfelelő helyre. Egy részük a feketepiacra jutott, rossz kezekbe került, és ritkább, de annál súlyosabb esetekben olyan környezetekben bukkantak fel, mint a mostani drogtanya, ahol Pablot is megtalálták.