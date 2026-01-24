Brutálisabb volt, mint hitték: fordulat a komáromi gyilkosság ügyében

Ahogy arról az Origo az elsők között számolt be, 2025. szeptember 25-én késő délután egy nő holttestére bukkantak egy komáromi lakásban. A helyszínre érkező rendőrök és az igazságügyi orvos szakértő már akkor megállapították, hogy idegenkezűség történt.

A rendőrség tájékoztatása szerint a feltételezett elkövetőt másnap reggel elfogták, majd emberölés megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Most a nyomozás és az eljárás szempontjából is kulcsfontosságú szakasz következhet a komáromi gyilkosság történetében.

Ebben a házban történt a brutális komáromi gyilkosság

Fotó: Wierl Ádám/24 Óra

A komáromi gyilkosság sokkoló részletei

A gyilkosság kapcsán számos, egymásnak ellentmondó információ látott napvilágot. Felröppent az a hír is, hogy a nő fejét levágták, ám az Origo későbbi cikkeiből kiderült: ez nem felelt meg a valóságnak, ami így rendkívül brutális volt: a nyomozás adatai szerint a nőt egy kemény tárggyal ismételten fejen ütötték, a sérülések pedig olyan súlyosak voltak, hogy a helyszínen életét vesztette.

Talicskába tette a holttestet, majd elmenekült

Az Origo arról is beszámolt, hogy a feltételezett elkövető a gyilkosság után a nő holttestét lepedőbe csavarta, majd egy talicskába tette, mielőtt elmenekült volna a helyszínről. A saját véres ruháit pedig a fürdőszobában hagyta. A maradványokra végül a gyanúsított édesanyja talált rá a lakásban. A rendőrök hajtóvadászatot indítottak, és rövid időn belül elfogták a 31 éves férfit, akit bilincsben vittek el.

Drog, veszekedés, két árván maradt gyermek

Az Origo több cikke is beszámolt arról, hogy az áldozat kétgyermekes édesanya volt. A gyermekeket a tragédia után nevelőszülőknél helyezték el. A nyomozás során az is felmerült, hogy az áldozat és a feltételezett elkövető rendszeresen fogyasztott kábítószert, elsősorban a kristály nevű anyagot. A végzetes napon a kábítószerezés közben kirobbanó veszekedés olyan brutális mértékben fajult el, hogy véres emberölés lett a vége.

A srácot úgy tudnám jellemezni, mert ismertem személyesen, hogy normális, kiegyensúlyozott volt addig, ameddig nem jutott hozzá ehhez a kábítószerhez. Tudomásom szerint nem voltak élettársak, csak barátok voltak és a kábítószerezés volt a közös pont náluk, én így tudom

– nyilatkozta a 31 éves gyanusított sógora.