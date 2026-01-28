Egy neves budapesti kórházban lett öngyilkos egy beteg

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház Maglódi úti épülete évek óta kulcsszerepet tölt be Budapest keleti részének egészségügyi ellátásában. Több kerület és az agglomeráció jelentős része is ide tartozik, így az intézmény napi működése emberek ezreinek sorsát érinti. A kórház falai között azonban nem először történik olyan eset, amely komoly kérdéseket vet fel a betegbiztonság kapcsán – írta a Blikk.hu.

Öngyilkosság történt a Bajcsy kórházban, az eset nem az első kifogásolható ügy az intézményben

Túl sok a kórház kifogásolható esete

A múlt héten, a kora esti órákban egy beteg halt meg, miután kizuhant az intézmény egyik emeleti kórtermének ablakából. Nem ismert, melyik osztályon kezelték az érintettet, és az sem, hogyan kerülhetett olyan helyzetbe, hogy nyitott ablak közelébe jusson. A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az ügyet, a részletekről adatvédelmi okokra hivatkozva nem adnak tájékoztatást.

A kórház közlése szerint a 2026. január 22-én történt haláleset feltehetően öngyilkosság volt. A beteg a második emeleti kórteremből ugrott ki. Az intézmény hangsúlyozta, hogy az elhunyt személyes adatairól, életkoráról és egészségi állapotáról nem áll módjukban információt közölni. Az eset után belső vizsgálat indult, amely az ápolási és betegjogi szempontokat is érintette.

A vizsgálat nem állapított meg mulasztást, felelősségre vonásra pedig nem került sor. A Maglódi úti épület neve azonban korábban is felmerült kifogásolható esetek kapcsán.

Többen órákon át várakoztak orvosi segítség nélkül, voltak, akik a hideg padlón vagy a lépcsőn feküdtek fájdalmuk miatt. Egyes pácienseket csak 13 órával érkezésük után láttak el, annak ellenére, hogy súlyos állapotban voltak.

A panaszok nyomán a kórház vizsgálatot folytatott le, amely szerint az ellátás a szakmai szabályok betartásával zajlott, a túlterheltségért pedig az ott dolgozók nem tehetők felelőssé. Hasonlóan súlyos kérdéseket vetett fel egy korábbi, 2016-os eset is.

Akkor egy 73 éves, zavart állapotú nő tűnt el a kórházból, noha számára állandó felügyeletet rendeltek el. A biztonsági kamerák tanúsága szerint az esti órákban elhagyta a kórtermét és az osztályt, eltűnését azonban csak órákkal később észlelték.

A kórház területén folytatott keresés sikertelen volt, a rendőrséget késő este értesítették. A nő holttestét egy héttel később találták meg a kórháztól nem messze, egy erdős területen.