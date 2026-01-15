Epekő miatt halt meg egy szombathelyi nő

Éva Tirolban dolgozott szobalányként, amikor először rosszul lett. Az ottani kórházban kivizsgálták, gyógyszereket kapott, és diétát javasoltak neki. December közepén hazautazott Szombathelyre, hogy párjával töltse a karácsonyt. Néhány nap múlva azonban erős hasi fájdalmak miatt újra kórházba került, és bár kezelést kapott, január elején meghalt. A vizsgálatok szerint egy epekő elzárta az epevezetékét, ami végzetes következményekkel járt – írta a Blikk.hu.

A szombathelyi kórházban Évát sürgősségi ellátásban kezelték, miután erős hasi fájdalmakra panaszkodott

Fotó: Pixabay.com/Maszol.ro

Vizsgálatot indított a kórház a tragédia után

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház részvétét fejezte ki a családnak. Az intézmény közleménye szerint a történtekről panasz érkezett hozzájuk, és a kivizsgálást megkezdték. A kórház hangsúlyozta, hogy minden esetet a Panaszkezelési Szabályzatnak megfelelően vizsgálnak, és az eredményről a panasztevőt vagy annak képviselőjét írásban tájékoztatják a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 30 munkanapon belül. Egyelőre nem világos, hogy kórház hibázott-e, vagy valamilyen előre nem látható esemény okozta a nő halálát.

