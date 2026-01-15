Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Robbanás Pannonhalmán: a földdel tette egyenlővé a település egyik részét – videó

Olvasta?

Lecsap az időjárási gyilkos hármas: jobb, ha ezeken a helyeken ki sem lép a házból

kórház

Epekő miatt halt meg egy szombathelyi nő

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Éva Tirolban szobalányként dolgozott, amikor először rosszul lett. Kórházba szállították, ahol a kezelések ellenére a betegség végzetesnek bizonyult.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kórházvizsgálatpanaszepekő

Éva Tirolban dolgozott szobalányként, amikor először rosszul lett. Az ottani kórházban kivizsgálták, gyógyszereket kapott, és diétát javasoltak neki. December közepén hazautazott Szombathelyre, hogy párjával töltse a karácsonyt. Néhány nap múlva azonban erős hasi fájdalmak miatt újra kórházba került, és bár kezelést kapott, január elején meghalt. A vizsgálatok szerint egy epekő elzárta az epevezetékét, ami végzetes következményekkel járt – írta a Blikk.hu.

A szombathelyi kórházban Évát sürgősségi ellátásban kezelték, miután erős hasi fájdalmakra panaszkodott
A szombathelyi kórházban Évát sürgősségi ellátásban kezelték, miután erős hasi fájdalmakra panaszkodott
Fotó: Pixabay.com/Maszol.ro

Vizsgálatot indított a kórház a tragédia után

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház részvétét fejezte ki a családnak. Az intézmény közleménye szerint a történtekről panasz érkezett hozzájuk, és a kivizsgálást megkezdték. A kórház hangsúlyozta, hogy minden esetet a Panaszkezelési Szabályzatnak megfelelően vizsgálnak, és az eredményről a panasztevőt vagy annak képviselőjét írásban tájékoztatják a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 30 munkanapon belül. Egyelőre nem világos, hogy kórház hibázott-e, vagy valamilyen előre nem látható esemény okozta a nő halálát.

A dombóvári kórház háziorvosi rendelésén december végén drámai jelenet zajlott le. Egy nemrég szabadult férfi azzal a céllal érkezett, hogy erős fájdalomcsillapítót kapjon, de az orvos elutasította a kérését. A vita hevében a férfi kést vett elő, fenyegetve ezzel a rendelőben tartózkodókat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!