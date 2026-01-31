Körözés: ezt a nőt hajszolják, meglépett a zsaruk elől, nagy bajban van

Egy 32 éves nő tudatosan megszegte a rá vonatkozó szabályokat, majd eltűnt a hatóságok elől. A körözés oka, hogy a rendőrség szerint az ellene folyamatban lévő büntetőeljárás alól próbált kivonni magát.

Körözés Pehm Beatrix ellen meglépett a rendőrök elől Fotó: Police.hu

Körözés: megszegte a bűnügyi felügyeletet

A Dabasi Rendőrkapitányság fogolyszökés miatt indított büntetőeljárást Pehm Beatrix ellen.

A nő 2026. január 29-én engedély nélkül elhagyta a számára kijelölt táborfalvai ingatlant, amelyet a Pest Központi Kerületi Bíróság végzése jelölt ki bűnügyi felügyeletének helyszíneként.

Eltűnt, eddig hiába keresték

A rendőrök több intézkedést is tettek a felkutatására, ezek azonban eddig nem vezettek eredményre. Mivel nem tért vissza a kijelölt tartózkodási helyére, a hatóságok elrendelték a körözést, amely jelenleg is érvényben van.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki Pehm Beatrixot felismeri, vagy tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az haladéktalanul jelezze.

Bejelentés tehető a Tevékenység-irányítási Központ 06-1-236-28-96 telefonszámán, a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón. A bejelentések névtelenül is megtehetők.

A körözés visszavonásáig a nő felkutatása kiemelt feladat, a hatóságok minden rendelkezésre álló eszközt bevetnek az elfogása érdekében.

