Körözés: ezt a nőt hajszolják, meglépett a zsaruk elől, nagy bajban van

Egy 32 éves nő tudatosan megszegte a rá vonatkozó szabályokat, majd eltűnt a hatóságok elől. A körözés oka, hogy a rendőrség szerint az ellene folyamatban lévő büntetőeljárás alól próbált kivonni magát.
Körözés: megszegte a bűnügyi felügyeletet
A Dabasi Rendőrkapitányság fogolyszökés miatt indított büntetőeljárást Pehm Beatrix ellen.
A nő 2026. január 29-én engedély nélkül elhagyta a számára kijelölt táborfalvai ingatlant, amelyet a Pest Központi Kerületi Bíróság végzése jelölt ki bűnügyi felügyeletének helyszíneként.
Eltűnt, eddig hiába keresték
A rendőrök több intézkedést is tettek a felkutatására, ezek azonban eddig nem vezettek eredményre. Mivel nem tért vissza a kijelölt tartózkodási helyére, a hatóságok elrendelték a körözést, amely jelenleg is érvényben van.
A rendőrség a lakosság segítségét kéri
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki Pehm Beatrixot felismeri, vagy tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az haladéktalanul jelezze.
Bejelentés tehető a Tevékenység-irányítási Központ 06-1-236-28-96 telefonszámán, a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón. A bejelentések névtelenül is megtehetők.
A körözés visszavonásáig a nő felkutatása kiemelt feladat, a hatóságok minden rendelkezésre álló eszközt bevetnek az elfogása érdekében.
Vérdíj Török Zsolt fejére: 200 ezer forintot ad a rendőrség az elfogásáért
Pénzjutalmat ígérnek annak, aki segít a körözött férfi kézre kerítésében. A részletek ITT olvashatóak el!