Renátának álcázza magát Renátó, akit a rendőrség keres

A Kisvárdai Rendőrkapitányság január 16-án körözést adott ki Sándor Renátó ellen, akivel szemben a Nyíregyházi Törvényszék BV. Csoportja bocsátott ki elfogatóparancsot testi sértés bűncselekmény elkövetése miatt – tette közzé a Police.hu.

Testi sértés miatt körözés van érvényben Sándor Renátó ellen Fotó: Police.hu

Azt kérik, hogy aki a képen látható 18 éves férfi hollétével vagy tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a kisvárdai kapitányságot a 36(45)402-022-es telefonszámon. Bejelentés tehető továbbá a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

Körözés volt érvényben más, nőnek öltözött férfiak ellen is

Nem Sándor Renátó az egyetlen férfi, aki női ruhába bújva, kisminkelve éli a életét, vagy csak így próbál eltűnni a hatóságok látóköréből. Decemberben írtuk meg, hogy személyi szabadság megsértése miatt bocsátott ki elfogatóparancsot Miklós Dániel ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság.