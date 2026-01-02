Vigyázzon! Ezt a veszélyes férfit körözik – ha felismeri, AZONNAL hívja a rendőrséget

Elfogatóparancs van érvényben egy ajkai születésű férfi ellen, akit súlyos testi sértéssel gyanúsítanak. A körözés Horváth Mihály ellen 2025. november 3-án lépett életbe a Pápai Járásbíróság döntése alapján. A Veol.hu hívta fel a figyelmet a veszélyes bűnözőre.

Súlyos testi sértés miatt adtak ki körözést Horváth Mihály ellen

Fotó: Police.hu

Körözés súlyos testi sértés miatt a police.hu adatlapja szerint

A 35 éves férfit a Pápai Rendőrkapitányság keresi, eddig azonban sikerült elkerülnie az elfogást. A hatóságok szerint indokolt az óvatosság, ezért a lakosság segítségét kérik.

A police.hu-n közzétett körözési adatlap alapján a bűncselekmény megnevezése és minősítése súlyos testi sértés a Büntető Törvénykönyv 164. § (3), (6), (7), (8) és (9) bekezdései szerint. Ez azt jelenti, hogy az áldozat sérülései nyolc napon túl gyógyulnak.

A hatályos jogszabályok alapján az ilyen bűncselekmény többéves szabadságvesztéssel is büntethető, ezért kiemelten fontos, hogy a férfit mielőbb elfogják.

Ne lépjen kapcsolatba vele, azonnal jelezze a rendőrségnek

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható férfit, semmiképpen ne próbálja meg feltartóztatni vagy kapcsolatba lépni vele. A bejelentéseket a Pápai Járásbíróság a 06 (89) 313-755-ös telefonszámon, személyesen Pápán a Fő utca 17. szám alatt, illetve a Pápai Rendőrkapitányság a 06 (89) 313-011-es telefonszámon várja.

Nem ez az egyetlen veszélyes körözés a térségben

A Pápai Rendőrkapitányság egy másik férfit, a 24 éves Nyári Tamást is körözi, akivel szemben kapcsolati erőszak gyanúja merült fel. A nyomozók szerint mindkét ügyben kulcsfontosságú lehet a lakosság együttműködése.

A rendőrség hangsúlyozza: minden információ számít, és akár további erőszakos cselekményeket is megelőzhet.

