Lebukott a röszkei korrupció: majdnem 100 év börtön lett a vége

Hosszú évek után végre pont került a röszkei korrupciós botrány egyik legfontosabb fejezetének végére. A Szegedi Törvényszék első fokon ítéletet hirdetett abban az ügyben, amelyben összesen 49 volt pénzügyőrt vádolt meg a nyomozó ügyészség korrupcióval és hivatali vesztegetéssel – írta az Ügyészség.hu.

A korrupció majdnem 100 év börtönt eredményezett

Fotó: Pixabay

A vád szerint a röszkei határátkelőn szolgálatot teljesítő pénzügyőrök 2017 októbere és 2018 májusa között rendszeresen fogadtak el kenőpénzt külföldi sofőröktől. Az összegek jellemzően 5 és 100 euró között mozogtak, ám a pénz nemcsak az ellenőrzést végzőknél landolt, ugyanis a vádirat szerint a vezetők is részesültek a kenőpénzekből.

Közel 100 év börtönbüntetés a korrupció következménye

A bíróság 2025. december 31-én hozott ítéletében 37 vádlottat mondott ki bűnösnek, közülük

25-en letöltendő börtönbüntetést kaptak,

12-en pedig felfüggesztett szabadságvesztéssel megúszták.

A kiosztott büntetések összeadva csaknem 100 év börtönt jelentenek. Emellett a vádlottaknak vagyonelkobzással, pénzbüntetéssel és közügyektől való eltiltással is számolniuk kell.

A legsúlyosabb ítélet egy 6 év 10 hónapos börtönbüntetés volt, amelyet egy vezető beosztású pénzügyőr kapott, aki a bíróság szerint bűnszövetkezetben, üzletszerűen vett részt a korrupciós rendszer működtetésében.

Az ügyészség nem elégedett

Bár az ítéletek súlyosak, az ügyészség szerint ennél is keményebb fellépésre lenne szükség. Éppen ezért a vádhatóság fellebbezést jelentett be súlyosításért, többek között hosszabb börtönbüntetések és a felfüggesztett ítéletek végrehajtása érdekében.

A több évig húzódó eljárás során 12 másik vádlottat már korábban elítéltek, részben jogerős döntések születtek 2022 és 2025 között. Ezekben az esetekben is 3–6 év közötti letöltendő szabadságvesztéseket szabott ki a bíróság.

A röszkei ügy így nemcsak a határátkelő történetének egyik legsötétebb fejezete lett, hanem a hazai korrupció elleni fellépés egyik legsúlyosabb példája is. A történet azonban még nem ért véget, hiszen a másodfokú eljárás újabb fordulatokat hozhat.