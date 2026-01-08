Ezekre kell számítani az utakon közlekedőknek csütörtökön

Az ország több pontján havazás, hófúvás és extrém hideg nehezíti a közlekedést – szemlézte a friss Útinform-jelentést a Kemma.hu. Eszerint nemcsak a havas útszakaszok, hanem a latyakos burkolat és a romló látási viszonyok is kihívást jelentenek az autósoknak. A hideg többfelé -10 fok alá süllyedt, és az erősödő szél tovább rontja a helyzetet, ezért a szakemberek óvatosságra intenek minden közlekedőt.

Több helyen havazás, hófúvás és extrém hideg nehezíti a közlekedést

Fotó: Varga György / MTI Fotószerkesztõség

Havazás, hószállingózás nehezítheti a közlekedést

Az Útinform tájékoztatása szerint a keleti országhatár felé haladó csapadékzóna továbbra is hószállingózást okoz Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben, főként Gyomaendrőd, Berettyóújfalu, Nyíregyháza, Nyírbátor, Kisvárda, Vásárosnamény és Mátészalka környékén, ahol ez már havazásba fordult át. Az ország többi részén borult, felhős, de csapadékmentes az időjárás. Körmendnél ködfoltok nehezítik a közlekedést.

A főutak állapota csütörtök reggel

Forrás: Útinform

Sónedves, hókásás, latyakos utak

Az Útinform friss folttérképe szerint a gyorsforgalmi utak szinte mindenütt sónedvesek, de az M70-es autópályán, továbbá az M7-es autópályán az országhatár és Nagykanizsa között továbbra is latyakos a burkolat, míg az M4-es autópályán Berettyóújfalu térségében havas burkolatot jeleztek. A főutak burkolata Komárom-Esztergomban vizesek, sónedvesek, a havazással érintett területeken, illetve Csorna, Tapolca, Szántód és Tamási és Kaposvár közelében latyakosak vagy hókásásak, de Gyomaendrőd és Mátészalka térségében havas útszakaszok is előfordulnak.

A mellékutak állapota csütörtök reggel

Forrás: Útinform

Ez várható a következő napokban

Rendkívüli hideghullám érkezik Magyarország fölé, amely nemcsak a hőmérsékletet, hanem a csapadékformákat is alaposan megkavarja. A következő napokban havazás több hullámban is előfordulhat, miközben egyes térségekben ónos eső és hófúvás is nehezítheti a közlekedést. Az előrejelzések szerint péntek reggel akár –22 fokig is süllyedhet a hőmérséklet!