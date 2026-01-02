Halálos és életveszélyes trend tarol a közösségi médiában a fiatalok körében

A közösségi média már eddig is bővelkedett veszélyes kihívásokban, de a legújabb trend még a rutinos netezőket is megdöbbentette. Az Instagramon villámgyorsan terjedő őrület lényege egyszerű és ijesztő: a résztvevők azt ígérik, hogy minden egyes új követő után alkoholt isznak – írta a Ripost.

A közösségi média újabb halálos kihívást kínál a fiataloknak

Fotó: Freepik

A szabály első ránézésre ártatlannak tűnik, csupán 0,1 milliliter sört kell elfogyasztani követőnként. A gyakorlatban viszont ez odáig fajult, hogy egyes tartalomgyártók több millió megtekintést, tízezres követőtábort és brutális mennyiségű alkoholt gyűjtöttek össze néhány nap alatt.

Az egyik legismertebb szereplő, a Joshy's Good nevű felhasználó ugyan nem itta meg a matematikailag kijövő közel 70 liter sört, de egy videóban egy teljes láda sört és egy liter vodkát döntött magába. A felvétel akkora port kavart, hogy a kommentelők egy része már nem nevetett, hanem inkább könyörgött, hogy ne tegye. Az őrület pedig vírusként terjed és már a magyar felhasználókat is elérte.

A közösségi médiában futótűzként tarol az új életveszélyes őrület

Két barát azt is videóra vette, ahogy rosszul lesznek és hányni kezdenek az ivástól. A tartalom ugyan sok megtekintést hozott, de az árát a saját egészségük fizette meg. A jelenségre természetesen az orvosok is felfigyeltek. Dr. Suzanne Wylie szerint a közösségi média egyik legnagyobb csapdája, hogy versennyé és teljesítménnyé teszi az alkoholfogyasztást.

A rövid idő alatt elfogyasztott nagy mennyiségű alkohol pedig akut alkoholmérgezéshez vezethet, amely eszméletvesztést, görcsrohamot, légzési nehézségeket, veszélyesen alacsony vércukorszintet vagy akár halált is okozhat. Súlyos esetben szívritmuszavar vagy hasnyálmirigygyulladás is kialakulhat, ami azonnali kórházi ellátást igényel.

Az alkohol nem játék és különösen nem egy online kihívás része. Az ivás soha nem lehet kényszer, verseny vagy a lájkokhoz kötött teljesítmény.

Bár ironikus módon maga Joshy's Good is minden videó elején figyelmeztet, hogy senki ne csinálja utána, amit ő, a közösségi média azonban sajnos könyörtelen. Mert ahol a nézettség pörög, ott a követők is jönnek, a józan ész pedig gyakran megszűnik létezni.