Kristályt árult, megvakította a vevőjét az edelényi drogdíler

A Kazincbarcikai Járásbíróság ítéletet hozott annak a férfinak az ügyében, aki Edelényben rendszeresen kábítószert értékesített. A kristály árusítása miatt kialakult konfliktus végül maradandó fogyatékossághoz vezetett, a sértett teljesen megvakult az egyik szemére – írja a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál, a Boon.hu.
Kristályt árult fiataloknak is Edelényben
A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2023 és 2024 között edelényi lakásán „kristály” néven ismert kábítószert adott el. A vevők között voltak 18. életévüket betöltött személyek, valamint kiskorúak is, ami az eljárás során súlyosbító körülményként jelent meg.
Egy alkalommal, 2024. február 24-én a délutáni órákban, a vádlott egy edelényi családi ház udvarára ment be, ahol egy korábbi ügylet miatt szidalmazni kezdte az ott tartózkodó férfit. A drogdíler ezután távozott, ám a sértett utána ment, és az utcán számonkérte.
A vádlott nem hallgatta meg, hanem ütni és rúgni kezdte. Bár az ütés nem érte el, a rúgás következtében a sértett elesett, majd felállt és komoly sérülés nélkül elmenekült a helyszínről.
Ütötte, rúgta – az áldozata végleg elveszítette a látását
Két nappal később, 2024. február 26-án a vádlott Edelényben, közterületen tartózkodott családtagjai társaságában, amikor egy másik férfi odament hozzá. A sértett azért vonta kérdőre, mert úgy vélte, hogy az előző napon vásárolt kristály rossz minőségű volt.
A szóváltás gyorsan elfajult:
a vádlott ököllel bal szemen ütötte a férfit, aki a földre esett. Ezt követően még többször fejen ütötte.
A bántalmazás következtében a sértett bal szemén olyan súlyos sérülés keletkezett, amely maradandó fogyatékosságot, teljes látásvesztést okozott.
Súlyos büntetés
A Kazincbarcikai Járásbíróság a vádlottat kábítószer-kereskedelem,
kiskorúnak történő kábítószer-átadás, garázdaság, valamint maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés
miatt 6 év 5 hónap szabadságvesztésre ítélte.
Mellékbüntetésként 7 év közügyektől eltiltást és 225 ezer forint pénzbüntetést is kiszabtak. Súlyosbító körülmény volt a bűncselekmények elszaporodottsága, a vádlott büntetett előélete, valamint az, hogy
a cselekményeket felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el.
Enyhítő körülményként értékelték a vádlott beismerő vallomását és megbánó magatartását. Az ítélet nem jogerős.
