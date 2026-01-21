Hírlevél
Rendkívüli

Hivatalos: Donald Trump élete végéig elnök marad

Gyász

Sokkoló fotók a tragédia helyszínéről: így történt Jákli Mónika halálos balesete

Egressy Mátyás

Versenyfutás az idővel a Dunán: extrém körülmények nehezítik Egressy Mátyás felkutatását – videóval

Kemény körülmények között zajlik annak a fiatalnak a keresése, aki napokkal ezelőtt tűnt el Budapesten. A kutatás már a Duna érintett szakaszára is kiterjed, ahol a hideg víz, az erős sodrás és a folyó sajátos dinamikája rendkívüli kihívás elé állítja a hatóságokat.
A hatóságok továbbra is nagy erőkkel keresik a Budapesten eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást. Ahogy arról a Baon.hu is beszámolt, a kutatás nemcsak a fővárosi területekre, hanem a Duna érintett szakaszaira is kiterjed, miután nagy a valószínűsége annak, hogy a fiatal a folyóba eshetett. 

kutatás
A nehézségek ellenére sem lankad a kutatás, megfeszített tempóban keresik Egressy Mátyást
Fotó: beküldött kép

Kutatás a Dunán: rendkívüli nehézségek a folyóban

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága hétfőn, majd kedden is megerősítette: az eltűnt személy felkutatása folyamatosan zajlik, a rendőrség pedig minden beérkező információt ellenőriz.A rendőrség keddi közleménye szerint a keresési műveletek a Dunára is kiterjednek, ahol a jelenleg újra erősödő jégzajlás tovább nehezíti a munkát. A hatóságok vélhetően Budapesttől immár jóval távolabb is keresik az eltűnt fiút.

A hatóság hangsúlyozta: aki érdemi információval rendelkezik, ne a közösségi médiában ossza meg, hanem értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívón, vagy akár névtelenül a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámon.

Egressy Mátyás 2026. január 17-én, hajnali két óra után indult el egy belvárosi szórakozóhelyről, ám nem érkezett haza. Azóta számos feltételezés látott napvilágot, ezek hitelességét azonban kizárólag a rendőrség vizsgálja.

Miért sodródhat ilyen messzire valaki a Dunában?

A keresés nehézségeire szakmai magyarázatot adott a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO. Bár a szervezet a jelenlegi műveletekben nem vesz részt, közleményük célja az volt, hogy segítsék a közvélemény tisztánlátását.

Tájékoztatásuk szerint az alacsony vízállás miatt a hidak pályaszintje és a vízfelszín közötti távolság akár 15–20 métert is elérhet. 

Egy ilyen magasságból történő zuhanás során a test kevesebb mint két másodperc alatt közel 60 km/órás sebességre gyorsul fel, ami súlyos belső sérüléseket és azonnali eszméletvesztést okozhat.

A sodrás és a hideg víz végzetes tényező

A szakmai tájékoztató szerint Budapestnél a Duna vízhozama jelenleg mintegy 1070 köbméter másodpercenként, a sodrás sebessége pedig 2–3 kilométer óránként. Ez azt jelenti, hogy a keresési terület folyamatosan nő, és órák alatt akár kilométerekkel is eltávolodhat a sodródó test a beesési ponttól, 

a Duna akár Bács-Kiskunig is elsodorhatta Egressy Mátyást, ha valóban ő esett a vízbe.

A víz hőmérséklete mindössze 0,4–1 Celsius-fok, amely azonnali hidegsokkot idéz elő. Ez kontrollálhatatlan légzési reflexet vált ki, az izmok gyors lehűlése pedig rövid időn belül mozgásképtelenséghez és szívleálláshoz vezethet.

Hetekig is eltarthat a felszínre kerülés

A Kutató-Mentő Szolgálat hangsúlyozta: a Duna vize nem áttetsző, már 20–30 centiméteres mélység alatt sem látható semmi. A tüdő vízzel való telítődése miatt a test jellemzően a meder közelében sodródik, ami a technikai eszközökkel végzett kutatást is rendkívül megnehezíti.

Szakmai összegzésük szerint, ha egy felvétel vagy tanúvallomás csak órákkal később válik elérhetővé, a folyó dinamikája miatt a kutatás hatékonysága drasztikusan csökken, és sajnos az eltűnt személy felszínre emelkedése akár hetekig is eltarthat.

A szervezet végül együttérzését fejezte ki az érintett hozzátartozók felé, és elismeréssel szólt a helyszínen dolgozó társszervek áldozatos, szakszerű munkájáról.

 

