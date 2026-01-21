Versenyfutás az idővel a Dunán: extrém körülmények nehezítik Egressy Mátyás felkutatását – videóval

A hatóságok továbbra is nagy erőkkel keresik a Budapesten eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást. Ahogy arról a Baon.hu is beszámolt, a kutatás nemcsak a fővárosi területekre, hanem a Duna érintett szakaszaira is kiterjed, miután nagy a valószínűsége annak, hogy a fiatal a folyóba eshetett.

A nehézségek ellenére sem lankad a kutatás, megfeszített tempóban keresik Egressy Mátyást

Fotó: beküldött kép

Kutatás a Dunán: rendkívüli nehézségek a folyóban

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága hétfőn, majd kedden is megerősítette: az eltűnt személy felkutatása folyamatosan zajlik, a rendőrség pedig minden beérkező információt ellenőriz.A rendőrség keddi közleménye szerint a keresési műveletek a Dunára is kiterjednek, ahol a jelenleg újra erősödő jégzajlás tovább nehezíti a munkát. A hatóságok vélhetően Budapesttől immár jóval távolabb is keresik az eltűnt fiút.

A hatóság hangsúlyozta: aki érdemi információval rendelkezik, ne a közösségi médiában ossza meg, hanem értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívón, vagy akár névtelenül a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámon.

Egressy Mátyás 2026. január 17-én, hajnali két óra után indult el egy belvárosi szórakozóhelyről, ám nem érkezett haza. Azóta számos feltételezés látott napvilágot, ezek hitelességét azonban kizárólag a rendőrség vizsgálja.

Miért sodródhat ilyen messzire valaki a Dunában?

A keresés nehézségeire szakmai magyarázatot adott a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO. Bár a szervezet a jelenlegi műveletekben nem vesz részt, közleményük célja az volt, hogy segítsék a közvélemény tisztánlátását.

Tájékoztatásuk szerint az alacsony vízállás miatt a hidak pályaszintje és a vízfelszín közötti távolság akár 15–20 métert is elérhet.

Egy ilyen magasságból történő zuhanás során a test kevesebb mint két másodperc alatt közel 60 km/órás sebességre gyorsul fel, ami súlyos belső sérüléseket és azonnali eszméletvesztést okozhat.

A sodrás és a hideg víz végzetes tényező

A szakmai tájékoztató szerint Budapestnél a Duna vízhozama jelenleg mintegy 1070 köbméter másodpercenként, a sodrás sebessége pedig 2–3 kilométer óránként. Ez azt jelenti, hogy a keresési terület folyamatosan nő, és órák alatt akár kilométerekkel is eltávolodhat a sodródó test a beesési ponttól,

a Duna akár Bács-Kiskunig is elsodorhatta Egressy Mátyást, ha valóban ő esett a vízbe.

A víz hőmérséklete mindössze 0,4–1 Celsius-fok, amely azonnali hidegsokkot idéz elő. Ez kontrollálhatatlan légzési reflexet vált ki, az izmok gyors lehűlése pedig rövid időn belül mozgásképtelenséghez és szívleálláshoz vezethet.