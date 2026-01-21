Versenyfutás az idővel a Dunán: extrém körülmények nehezítik Egressy Mátyás felkutatását – videóval

A hatóságok továbbra is nagy erőkkel keresik a Budapesten eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást. Ahogy arról a Baon.hu is beszámolt, a kutatás nemcsak a fővárosi területekre, hanem a Duna érintett szakaszaira is kiterjed, miután nagy a valószínűsége annak, hogy a fiatal a folyóba eshetett.
Kutatás a Dunán: rendkívüli nehézségek a folyóban
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága hétfőn, majd kedden is megerősítette: az eltűnt személy felkutatása folyamatosan zajlik, a rendőrség pedig minden beérkező információt ellenőriz.A rendőrség keddi közleménye szerint a keresési műveletek a Dunára is kiterjednek, ahol a jelenleg újra erősödő jégzajlás tovább nehezíti a munkát. A hatóságok vélhetően Budapesttől immár jóval távolabb is keresik az eltűnt fiút.
A hatóság hangsúlyozta: aki érdemi információval rendelkezik, ne a közösségi médiában ossza meg, hanem értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívón, vagy akár névtelenül a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámon.
Egressy Mátyás 2026. január 17-én, hajnali két óra után indult el egy belvárosi szórakozóhelyről, ám nem érkezett haza. Azóta számos feltételezés látott napvilágot, ezek hitelességét azonban kizárólag a rendőrség vizsgálja.
Miért sodródhat ilyen messzire valaki a Dunában?
A keresés nehézségeire szakmai magyarázatot adott a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO. Bár a szervezet a jelenlegi műveletekben nem vesz részt, közleményük célja az volt, hogy segítsék a közvélemény tisztánlátását.
Tájékoztatásuk szerint az alacsony vízállás miatt a hidak pályaszintje és a vízfelszín közötti távolság akár 15–20 métert is elérhet.
Egy ilyen magasságból történő zuhanás során a test kevesebb mint két másodperc alatt közel 60 km/órás sebességre gyorsul fel, ami súlyos belső sérüléseket és azonnali eszméletvesztést okozhat.
A sodrás és a hideg víz végzetes tényező
A szakmai tájékoztató szerint Budapestnél a Duna vízhozama jelenleg mintegy 1070 köbméter másodpercenként, a sodrás sebessége pedig 2–3 kilométer óránként. Ez azt jelenti, hogy a keresési terület folyamatosan nő, és órák alatt akár kilométerekkel is eltávolodhat a sodródó test a beesési ponttól,
a Duna akár Bács-Kiskunig is elsodorhatta Egressy Mátyást, ha valóban ő esett a vízbe.
A víz hőmérséklete mindössze 0,4–1 Celsius-fok, amely azonnali hidegsokkot idéz elő. Ez kontrollálhatatlan légzési reflexet vált ki, az izmok gyors lehűlése pedig rövid időn belül mozgásképtelenséghez és szívleálláshoz vezethet.
Hetekig is eltarthat a felszínre kerülés
A Kutató-Mentő Szolgálat hangsúlyozta: a Duna vize nem áttetsző, már 20–30 centiméteres mélység alatt sem látható semmi. A tüdő vízzel való telítődése miatt a test jellemzően a meder közelében sodródik, ami a technikai eszközökkel végzett kutatást is rendkívül megnehezíti.
Szakmai összegzésük szerint, ha egy felvétel vagy tanúvallomás csak órákkal később válik elérhetővé, a folyó dinamikája miatt a kutatás hatékonysága drasztikusan csökken, és sajnos az eltűnt személy felszínre emelkedése akár hetekig is eltarthat.
A szervezet végül együttérzését fejezte ki az érintett hozzátartozók felé, és elismeréssel szólt a helyszínen dolgozó társszervek áldozatos, szakszerű munkájáról.