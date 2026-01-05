Ijedten rohangált egy kóbor kutya az M7-es autópályán közlekedő autók között

Az M7-esen nem mindennapi jelenet zajlott le, amikor egy kóbor kutya rohangált a sávok között, miközben a forgalom hömpölygött körülötte, veszélybe sodorva nemcsak magát, hanem a sofőröket is. Több autós is riasztotta a rendőröket, akik azonnal a helyszínre siettek – írta a Sonline.hu.

Bajba jutott kutya rohangált az M7-es autópályán

Fotó: Zala vármegyei rendőrség Fb-oldala

Ijedt, kóbor kutya futkározott az autók között

A kutya a Budapest felé vezető oldalon, Zala vármegye területén bukkant fel. Nyilvánvalóan rémült volt, kiszámíthatatlan mozgása miatt bármikor történhetett volna baleset. A rendőrök elsőként a közlekedés biztonságát biztosították, majd az állatra koncentráltak. A négylábút végül óvatosan, türelemmel csalogatták a szolgálati autóhoz. Barátságos de, zaklatott állapotban volt, így nem lehetett siettetni a mentést. A sikeres akcióval megakadályozták, hogy újra visszafusson az útra.

Első információk szerint a kutya valószínűleg a szilveszteri tűzijáték zajától menekült el otthonról. A történet szerencsés véget ért. A kutyát a Nagykanizsa melletti menhelyre szállították, ahol biztonságban van, és a gondozók megállapították, hogy nincs chipje, így gazdája egyelőre ismeretlen.

A rendőrség és az állatvédők felhívják a gazdák figyelmét, hogy kedvenceiket mindig azonosítsák megfelelő chippel: egy apró jelölés sokszor életmentő lehet. Az eset végül baleset nélkül zárult, a kutya pedig biztonságos helyre került, messze a kocsisorok zajától.

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: