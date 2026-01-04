Rendőri kísérettel térhetett haza a szilveszterkor eltűnt házi kedvenc

Szívmelengető, kedves történetről számolt be a Veol.hu a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-bejegyzése alapján. Mint írják, vélhetően a szilveszteri tűzijátékozástól megriadt és ijedtében elszökött otthonról az a kutya, akit szombaton egy állampolgár befogott és a rendőrségre vitt.

Rendőri segítséggel jutott haza a szilveszterkor ijedtében világgá szaladt kutya

Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség / Facebook

A balatonalmádi rendőrök leolvasták a kutya azonosító chipjét, az Olt-Alom Állatvédő Egyesület pedig kiderítette a gazdi telefonszámát, és így rövid időn belül hazatérhetett a szilveszterkor eltűnt német vizsla.

Nem csak kutya szökött meg a szilveszteri tűzijáték miatt

