Rendőri kísérettel térhetett haza a szilveszterkor eltűnt házi kedvenc

Megriadt a szilveszteri durrogtatástól, és ijedtében elszökött egy német vizsla. A kutya és gazdái azonban már újra együtt lehetnek.
Szívmelengető, kedves történetről számolt be a Veol.hu a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-bejegyzése alapján. Mint írják, vélhetően a szilveszteri tűzijátékozástól megriadt és ijedtében elszökött otthonról az a kutya, akit szombaton egy állampolgár befogott és a rendőrségre vitt.
A balatonalmádi rendőrök leolvasták a kutya azonosító chipjét, az Olt-Alom Állatvédő Egyesület pedig kiderítette a gazdi telefonszámát, és így rövid időn belül hazatérhetett a szilveszterkor eltűnt német vizsla.
Nem csak kutya szökött meg a szilveszteri tűzijáték miatt
A villanypásztort is áttörték ijedtükben a durrogtatás elől menekülő lovak Lovasberényben. Hogy mi lett a megrémült állatokkal később, azt megtudhatja, ha ide kattint.
