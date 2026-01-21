Az életéért küzd a váci csecsemő, akit a család kutyája fejen harapott

Hírlevél
Mentőhelikopter szállt le egy kisbabáért Vácnál. A családja kutyája rátámadt a kisfiúra, aki a kutyaharapás miatt életveszélyes állapotba került.
Vasárnap délelőtt egy Vác melletti lakóparkba sietett a mentő, ahol egy nagytestű kutya rátámadt egy 9 hónapos kisfiúra. Saját családja háziállata bántotta a kisbabát, össze-vissza harapdálta, a fején is megsérült. Édesanyja sokkos állapotba került a kutyaharapástól, átszaladt a szomszédba, hogy segítséget kérjen. 

Mentőhelikopter érkezett egy csecsemőért, aki kutyaharapás áldozata lett
Mentőhelikopter érkezett egy csecsemőért, aki kutyaharapás áldozata lett
Fotó: MW

Nemsokkal ezután mentőhelikopter vitte el a budapesti Heim Pál Gyermekkórházba a fejsérüléseket szenvedett csecsemőt, aki életveszélyes állapotba került a Blikk cikke szerint

Eljárás indult a kutyaharapás után

A történtek miatt a rendőrség gondatlanságból elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés gyanújával indított nyomozást.

A kutyát a rendőrök lefoglalták, és egy állatmenhelyre vitték, hiszen nem élhet tovább a családdal ez a veszélyes állat.

