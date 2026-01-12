Hírlevél
Két elhagyott kutyát mentettek meg a fagyhaláltól Tatabányán

32 perce
A tél legkeményebb arcát mutatja Tatabányán, ahol az éjszakai fagyok az utcán élő állatokat is életveszélybe sodorják. Egyetlen nap alatt két kutya életét mentették meg a kihűléstől a városban, miután civilek nem mentek el a bajban lévő állatok mellett.
kutyarex állatvédő egyesülethidegéletmentésfagyhalál

A tél már nem kopogtat, hanem berúgta az ajtót. Az éjszakai mínuszok nemcsak az embereket viselik meg, hanem az utcán élő állatokat is, akiknek esélyük sincs segítséget kérni. Tatabányán azonban ismét megmutatkozott, hogy a hidegnél erősebb tud lenni az emberség és egyetlen nap alatt két kutya életét mentették meg a fagyhaláltól – írta a Kemma.hu.

A kihűlés határán lévő kutya a tatabányai Bányász kör téri buszmegállóban feküdt összekuporodva
Fotó: Berényi Liána/ Facebook

A tatabányai Facebook-csoportokban villámgyorsan terjedt el egy megrázó fotó, amelyen egy kimerült, reszkető kutya feküdt a hideg betonon, a Bányász kör téri buszmegállóban. Az állat már az átfagyás határán volt, amikor egy önkéntes közbelépett és biztonságba helyezte. A hozzászólásokból hamar kiderült, hogy egy fiatal szuka kutyáról van szó. Chipet nem találtak benne, gazdája ezért egyelőre ismeretlen. 

Megmentője ideiglenesen magához vette, amíg kiderül, jelentkezik-e érte valaki. A történet gyorsan megmozgatta az embereket: sokan már az első órákban jelezték, hogy örökbe fogadnák a kis túlélőt. Az biztos, hogy perceken múlt az élete, és az online segítségkérés szó szerint megmentette.

Ugyanezen a napon egy másik kutya is hasonló sorsra jutott Tatabányán. Egy kan tacskót mentettek ki a hóból, szintén chip nélkül. Őt egy család fogadta be ideiglenesen, ahol gyorsan belopta magát a gyerekek szívébe. Ha a gazdája nem jelentkezik, jó eséllyel végleges otthonra talál náluk.

Ezekkel a lépésekkel menthetjük meg egy kutya életét

Ha a hidegben magatehetetlen, reszkető vagy mozdulatlan állatot lát, ne menjen el mellette. A kihűlés gyorsan végzetessé válhat, ők is fáznak, csak nem tudnak segítséget kérni. Adorján Nikolett, tatabányai állatorvosi asszisztens szerint ilyenkor az alábbi lépések a legfontosabbak:

  • Vigye az állatot szélvédett, meleg helyre,
  • tekerjen rá száraz pokrócot vagy ruhát,
  • ha van rá lehetőség, tegyen mellé langyos vizes palackot, de soha ne forrót
  • azonnal értesítsen állatmentőt, menhelyet vagy állatorvost.

Így védje meg a kint tartott kutyákat a fagyhaláltól

A Rex Állatvédő Egyesület hangsúlyozza, hogy a kutya soha ne legyen láncon. Ez nemcsak kegyetlen, hanem veszélyes is, hiszen akadályozza a mozgást, így az állat nem tudja magát felmelegíteni. Elengedhetetlen a megfelelő méretű, jól szigetelt kutyaól, amelyben az állat kényelmesen elfér, és a saját testhőjével képes felfűteni a belső teret. Az ól ideális esetben fából készül, a fém- vagy vashordók kerülendők, mert gyorsan áthűlnek. 

Az alját és a belső teret szalmával vagy vastag textillel kell kibélelni, amit rendszeresen cserélni kell, a nedves fekhely ugyanis kihűléshez vezethet. Egy száraz, meleg ól a téli mínuszokban nem kényelmi kérdés, hanem életmentő eszköz.

 

