Nagy bajban vannak a szombathelyi kutyások

Veszélyes csapdákra figyelmeztetik egymást a helyi lakók az egyik szombathelyi közösségi csoportban, mivel ismeretlenek újra gyanús anyagokat szórtak szét a közterületeken. A Derkovits-lakótelep környéki kutyafuttatónál tapasztaltak miatt most a kutyások körében hatalmas a felháborodás és az aggodalom – írta a Vaol.hu.

A szombathelyi kutyások közössége felháborodott (Illusztráció)

Fotó: Unsplash

Rettegnek a szombathelyi kutyások

Váratlanul rosszul lett és kétszer is sürgősségi orvosi ellátásra szorult egy eb,

miután gyanús, kocsonyás állagú kolbászt evett fel a földről Szombathelyen.

A helyi közösségben futótűzként terjed a hír, amelyben nyomatékosan kérik a lakókat,

hogy minden elszórt ételmaradékot kezeljenek potenciális veszélyforrásként.

Bár a tettes kiléte és indítéka egyelőre ismeretlen, a beszámolók szerint nem egyedi esetről van szó: a környéken visszatérő problémát jelentenek a titokzatos és mérgezőnek tűnő falatok. A kutyások most egymást figyelmeztetve próbálják megelőzni a tragédit a népszerű sétáltatóhelyeken.

