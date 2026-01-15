Nagy bajban vannak a szombathelyi kutyások

Hírlevél
Megdöbbentő kegyetlenség borzolja a kedélyeket Szombathelyen, ahol ismeretlenek védtelen állatokat vettek célba. A városban elszabadult állatkínzás miatt most fokozott óvatosságra intik a hatóságok a helyi lakosokat, különösen a sétáltatás közben veszélynek kitett kutyások körében.
Veszélyes csapdákra figyelmeztetik egymást a helyi lakók az egyik szombathelyi közösségi csoportban, mivel ismeretlenek újra gyanús anyagokat szórtak szét a közterületeken. A Derkovits-lakótelep környéki kutyafuttatónál tapasztaltak miatt most a kutyások körében hatalmas a felháborodás és az aggodalom – írta a Vaol.hu.

kutya kutyások
A szombathelyi kutyások közössége felháborodott (Illusztráció)
Fotó: Unsplash

Rettegnek a szombathelyi kutyások

Váratlanul rosszul lett és kétszer is sürgősségi orvosi ellátásra szorult egy eb, 

miután gyanús, kocsonyás állagú kolbászt evett fel a földről Szombathelyen.

A helyi közösségben futótűzként terjed a hír, amelyben nyomatékosan kérik a lakókat, 

hogy minden elszórt ételmaradékot kezeljenek potenciális veszélyforrásként.

Bár a tettes kiléte és indítéka egyelőre ismeretlen, a beszámolók szerint nem egyedi esetről van szó: a környéken visszatérő problémát jelentenek a titokzatos és mérgezőnek tűnő falatok. A kutyások most egymást figyelmeztetve próbálják megelőzni a tragédit a népszerű sétáltatóhelyeken.

Miközben Szombathelyen az állatbarátok a kiskedvenceikre leselkedő alattomos csapdáktól rettegnek, a fővárosban egy autós okozott tragédiát, és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérig menekült a felelősségre vonás elől.

 

