Brutális kutyatámadás: XL bully marcangolta szét a férfit az otthonában

Sokkoló körülmények között vesztette életét egy skóciai férfi, akit egy illegálisan tartott, tiltott XL bully támadhatott meg saját otthonában. A kutyatámadás részleteiről az áldozat édesanyja csak hetekkel a temetés után értesült, amikor kézhez kapta a boncolási jelentést – írja a Bors.
A kutyatámadás után vérben fekve találták meg a nappaliban
A 38 éves Scott Samsont 2025. márciusában találták meg ruthergleni lakásának nappalijában, vérben fekve, közvetlenül egy kutya mellett. Az állat nem a férfi tulajdonában állt: barátja, Neal Stark börtönbüntetése idejére adta tovább az ebet, amelyet ideiglenesen Scott felügyelt.
A hatóságok később megerősítették, hogy
az állat be nem jegyzett, tiltott XL bully volt.
A boncolás nem adott egyértelmű választ
A szakértői vizsgálat nem tudta egyértelműen megállapítani a halál pontos okát, mivel a test súlyosan roncsolódott. A boncolási jelentés szerint nem zárható ki, hogy a férfit a kutya ölte meg, ugyanakkor azt sem lehetett teljes bizonyossággal kimondani, hogy a támadás nem a halál beállta után történt.
Scott édesanyja, a 60 éves asszony elmondása szerint fia
arcát, torkát és testének több részét is
szétroncsolta az állat, amelyet később „ördögkutyának” nevezett.
Az anya csak hetekkel később tudta meg az igazságot
A rendőrség kezdetben túladagolás lehetőségéről tájékoztatta a családot. A valós állapotról csak hetekkel a temetés után, egy postán érkezett boncolási jelentésből szerzett tudomást.
A ravatalozáskor zárt koporsót javasoltak,
így az áldozat édesanyja kapott lehetőséget arra, hogy utoljára láthassa a gyermekét.
Nem emeltek vádat, a kutyát mégis elaltatják
Bár az állat tiltott fajtához tartozott, vádemelés nem történt, mivel az ügyészség szerint nem állt rendelkezésre elegendő bizonyíték – erről a Daily Star számolt be.
A kutyát hónapokon át rendőrségi kennelekben tartották, azonban sajtómegkeresések után megsemmisítési határozat született, így az állatot elaltatják.
„Nem számít, mikor halt meg – nem lett volna szabad élnie”
Morag hivatalos panaszt tett a rendőrségnél. Mint mondta, számára nem az a legfontosabb kérdés, hogy fia a támadás előtt vagy után halt meg, hanem az, hogy egy veszélyes, tiltott kutyának nem lett volna szabad életben maradnia.
