Halálos lakástűz Tiszalökön, a lakónak esélye sem volt menekülni

Tragikus tűzeset történt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol egy idős ember vesztette életét. A lakástűz Tiszalökön, a Kossuth utcában keletkezett, és rövid idő alatt elborította az épületet – számolt be róla a Szon.hu.

Emberéletet követelt a lakástűz Tiszalökön

Fotó: Illusztráció (Pixabay/Pexels)

Lakástűz pusztított a Kossuth utcai házban

A mintegy nyolcvan négyzetméteres lakóház belső tere gyulladt ki kora reggel. A lángok gyorsan terjedtek, és részben a tetőszerkezetre is átterjedtek, így az épület jelentős része lángba borult.

A helyszínre a hajdúnánási hivatásos, valamint a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek. Az egységek három vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a tüzet.

Esélye sem volt kimenekülni

Az épületben egy idős, mozgásában korlátozott ember tartózkodott, a mentésére már nem volt lehetőség, a férfi a helyszínen életét vesztette.

Felmerül a kérdés: miért volt ennyire gyors a tragédia?

Dobkályha lehetett a kiindulópont

Az előzetes információk szerint az ingatlanban dobkályha üzemelt. Nem zárható ki, hogy a tűz innen indult, de a pontos keletkezési okot tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az oltást követően a tűzoltók hosszabb ideig utómunkálatokat végeztek, hogy megakadályozzák az újragyulladást.

A füstérzékelő hiánya a legnagyobb veszély

A szakemberek hangsúlyozzák: a lakásokban található műanyag és szintetikus anyagok égésekor rendkívül mérgező füst keletkezik. Ennek belélegzése már néhány perc alatt végzetes lehet.

A hasonló tragédiák megelőzésében kulcsszerepe van a füstérzékelőknek, amelyek már a tűz kezdeti szakaszában hangos jelzéssel figyelmeztetnek a veszélyre.

A katasztrófavédelem adatai szerint a halálos lakástüzek jelentős része füstbelégzés miatt következik be – egy működő érzékelő életeket menthet.

