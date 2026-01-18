Szörnyű tragédia rázta meg Kazincbarcikát

Megrázó jelenetek fogadták a tűzoltókat szombaton késő este Kazincbarcikán, az Izbonyó dűlőn. Egy kétszintes, negyven négyzetméteres hétvégi ház gyulladt ki, a lángok pedig villámgyorsan elharapóztak az épületben. A lakástűz az alsó szinten keletkezett, majd rövid időn belül átterjedt a tetőszerkezetre is. A tűzoltók több irányból támadták meg a lángokat, hogy megfékezzék a pusztítást, ám mire sikerült bejutni az épületbe, már késő volt – írta a Katasztrófavédelem.

Lakástűz pusztított Kazincbarcikán

Fotó: Pixabay (illusztráció)

Végzetes volt a lakástűz

A házban egy középkorú férfit találtak, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. A helyszínen uralkodó körülmények alapján nem kizárt, hogy a tüzet egy elektromos hősugárzó okozhatta, de a pontos keletkezési okot a katasztrófavédelem szakemberei vizsgálják.

Szakemberek szerint soha nem szabad éghető anyagokat (ruhát, papírt, bútort) a fűtőberendezések közvetlen közelében tárolni. Kiemelten fontos lenne a füstérzékelők használata is, amelyek már a tűz keletkezésekor jeleznek. Egy ilyen apró eszköz akár életet is menthet.

Néhány napja a népszerű énekesnő, Agárdi Szilvia is beszámolt facebook oldalán arról, hogyan élte meg, hogy leégett és lakhatatlanná vált a háza.