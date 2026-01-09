A macskák riadót fújtak – így menekült meg egy hatvani férfi a lakástűzből

Szerda este hatalmas riadalmat keltett, amikor egy társasház harmadik emeleti lakása kigyulladt. A lakástűz miatt sűrű, szürke füst árasztotta el a lépcsőházat, és az ott élők közül többen már alig láttak a menekülés közben – írja a Heol.hu a Tényekre hivatkozva.

Lakástűz a hatvani társasházban, a kis kedvencek időben riasztották a gazdájukat

Lakástűz Hatvanban: macskák mentették meg a férfi életét

A szomszédos lakásban élő fiatal férfi már aludt, amikor macskái hirtelen nyugtalanná váltak. Elmondása szerint a házi kedvencek rajta feküdtek, de hirtelen mozgolódni kezdtek, és ezzel ébresztették fel.

Arra keltem, hogy a macskáim megijedtek

A férfi a zajra azonnal az ablakhoz rohant, ahol már lángok csaptak ki a szomszédos lakásból. Próbálta kideríteni, tartózkodik-e bent valaki, de választ nem kapott. Egyik macskáját magához vette, így menekült le az udvarra, míg a másik állat a lakásban rekedt.

A bent maradt macskát később egy rendőr hozta ki az égő épületből.

Harminc lakónak kellett elhagynia az otthonát

A társasházi tűz miatt összesen harminc ember kényszerült elhagyni a lakását. Többen arról számoltak be a Tények stábjának, hogy akkor indultak el, amikor a füst már teljesen ellepte a lépcsőházat, és szinte semmit sem lehetett látni.

Csecsemőt vittek kórházba a tűz után

A hatvani hivatásos tűzoltók három gépjárművel vonultak a helyszínre, és csaknem fél óra alatt, több vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az oltás után kiégett bútorok és törmelék maradt a lakásban.

Az érintett lakásban egy hetven év körüli házaspár tartózkodott, ők időben ki tudtak menekülni. Egy szomszédos lakásból azonban egy tíz hónapos kisfiút kórházba szállítottak. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta: a csecsemő ugyan tünetmentes volt, de feltehetően füstöt lélegzett be, ezért megfigyelésre vitték kórházba.

