Öt tagú család maradt fedél nélkül a lakástűz után Tiszakarádon szilveszterkor

Szilveszter éjszakája sokaknak az ünneplésről szól, egy tiszakarádi háromgyermekes család számára azonban örökre a veszteség napja marad. Az újév hajnalán ugyanis lakástűz pusztította el az otthonukat, miközben ők mit sem sejtve a szomszédban ünnepeltek – írta a Bors.

Lakástűz martaléka lett a családi ház

Fotó: frissmedia.hu/Móricz Csaba

A tragédia akkor vette kezdetét, amikor a szülők, hogy a hidegben ne hűljön ki a ház hazaküldték nagyobbik gyermeküket, hogy rakjon a tűzre. A fiú belépett az ajtón, ám a hirtelen beáramló oxigén végzetesnek bizonyult, ugyanis az addig parázsló tűz egy pillanat alatt fellobbant és megállíthatatlanul terjedni kezdett.

A lakástűz gyorsan elharapózott

A lángok elérték a tetőszerkezetet is és a szomszédos házakat is fenyegették. Az utcában pánik tört ki, az egyik szomszéd riasztotta a tűzoltókat, miközben az édesanya a sokktól rosszul lett. A cigándi önkormányzati és a kisvárdai hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, de a házat már nem tudták megmenteni. Bár sikerült megakadályozni, hogy a lakástűz továbbterjedjen, az épület lakhatatlanná vált.

"Semmijük sem maradt. Minden odalett, ami a házban volt. A bútorok, a ruhák a telefonok és a család megtakarított pénze is a tűz martalékává vált. Ez valami szörnyűség, mikor egyik pillanatról a másikra egy család mindenét elveszíti"

– mondta megrendülten az egyik szomszéd.

Az öttagú család az év első napján fedél nélkül maradt, a tél közepén. Most segítségre szorulnak, hogy újra legyen hol lehajtaniuk a fejüket.

Karácsonykor is rengeteg tűzesethez riasztották a tűzoltókat, Orosházán két fiatal okozott hatalmas tüzet a konyhában, akiket felügyelet nélkül hagytak.