lakástűz

Öt tagú család maradt fedél nélkül a lakástűz után Tiszakarádon szilveszterkor

Ünneplés helyett tragédia jutott egy tiszakarádi családnak, miközben a szomszédban búcsúztatták az óévet. Otthonukban pusztító lakástűz csapott fel és mire észbe kaptak, egy élet munkája vált hamuvá.
lakástűzszilveszterújévszomszédtűzoltóktragédia

Szilveszter éjszakája sokaknak az ünneplésről szól, egy tiszakarádi háromgyermekes család számára azonban örökre a veszteség napja marad. Az újév hajnalán ugyanis lakástűz pusztította el az otthonukat, miközben ők mit sem sejtve a szomszédban ünnepeltek – írta a Bors.

Lakástűz martaléka lett a családi ház
Lakástűz martaléka lett a családi ház
Fotó: frissmedia.hu/Móricz Csaba

A tragédia akkor vette kezdetét, amikor a szülők, hogy a hidegben ne hűljön ki a ház hazaküldték nagyobbik gyermeküket, hogy rakjon a tűzre. A fiú belépett az ajtón, ám a hirtelen beáramló oxigén végzetesnek bizonyult, ugyanis az addig parázsló tűz egy pillanat alatt fellobbant és megállíthatatlanul terjedni kezdett.

A lakástűz gyorsan elharapózott

A lángok elérték a tetőszerkezetet is és a szomszédos házakat is fenyegették. Az utcában pánik tört ki, az egyik szomszéd riasztotta a tűzoltókat, miközben az édesanya a sokktól rosszul lett. A cigándi önkormányzati és a kisvárdai hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, de a házat már nem tudták megmenteni. Bár sikerült megakadályozni, hogy a lakástűz továbbterjedjen, az épület lakhatatlanná vált.

"Semmijük sem maradt. Minden odalett, ami a házban volt. A bútorok, a ruhák a telefonok és a család megtakarított pénze is a tűz martalékává vált. Ez valami szörnyűség, mikor egyik pillanatról a másikra egy család mindenét elveszíti"

– mondta megrendülten az egyik szomszéd.

Az öttagú család az év első napján fedél nélkül maradt, a tél közepén. Most segítségre szorulnak, hogy újra legyen hol lehajtaniuk a fejüket.

Karácsonykor is rengeteg tűzesethez riasztották a tűzoltókat, Orosházán két fiatal okozott hatalmas tüzet a konyhában, akiket felügyelet nélkül hagytak.

 

