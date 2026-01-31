Szívszorító tragédia Encsen: minden odalett a tűzben

Halálos lakástűz pusztított Encsen. A lángok egy nyugdíjas házaspár otthonát emésztették fel, és az idős bácsi már nem tudott kimenekülni az égő épületből. A férfi a tűz kitörésekor egyedül tartózkodott otthon, míg felesége távol volt – írta a Ripost.

A lakástűz mindent felemésztett

Fotó: Pexels

A lakástűz gyorsan terjedt

Mire a segítség megérkezett, már nem lehetett segíteni, az épület lakhatatlanná vált, a bútorok, ruhák, emlékek mind a tűz martalékává lettek.

Az elhunyt idős férfi felesége, Kati néni azóta gyermekénél húzza meg magát, de szeretne visszatérni abba az otthonba, ahol férjével együtt élte le az életét. Ez azonban jelenleg lehetetlen, a ház szinte teljesen megsemmisült, az elektromos hálózat is odalett.

A tragédia hírére azonban megmozdult Encs, így a családtagok és a helyiek összefogtak, gyűjtést indítottak az idős asszony megsegítésére. Ruhákat, élelmiszert, építőanyagot és anyagi támogatást is felajánlottak, hogy Kati néni egyszer újra hazatérhessen.

Az encsi összefogás most reményt adhat egy megtört asszonynak, aki a legnagyobb veszteség után próbálja újrakezdeni az életét.

A közelmúltban sajnos Kazincbarcikán is tűz ütött ki egy hétvégi házban és szintén tragédiával végződött az eset.