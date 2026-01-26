Láncfűrésszel támadt a családra, ez vetett véget az őrjöngésének

Egy csongrádi férfi csak a rendőrök kiérkezésekor hagyott fel azzal a fenyegetőzéssel, amely órákon át rettegésben tartotta külön élő párját és annak családját. A láncfűrészes fenyegetés hátterében az állt, hogy a férfi erőszakkal akarta elvinni közös, csecsemőkorú gyermeküket. A Bors számolt be az elképesztő támadásról.

Láncfűrészes agresszió. Brutális módon támadt a családra

Fotó: Illusztráció (Karolina Grabowska/Pexels)

Előbb üzenetekben fenyegetőzött, majd a láncfűrész került elő

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség hétfőn közölte, hogy a megalapozott gyanú szerint a férfi csütörtökön, ittas állapotban többször is felhívta volt párját, találkozót követelve tőle és a gyermekükkel.

Miután a nő egyértelműen elzárkózott a találkozótól, a férfi hangüzenetekben kezdte fenyegetni. A zaklatás azonban nem állt meg a telefonhívásoknál, ugyanis az éjszaka folyamán a férfi személyesen is megjelent a nő lakóhelyén.

Beindított láncfűrésszel jelent meg a ház előtt

Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi éjfél előtt egy beindított láncfűrésszel érkezett a házhoz és a kapuba is belevágott. A gyanúsított azt követelte, hogy a nő adja át neki a gyermeket, miközben a családtagok végig a házban tartózkodtak.

A fenyegetőzésnek csak a rendőrök helyszínre érkezése vetett véget. A férfi ekkor hagyott fel az agresszív viselkedéssel.

Az ügyészség a felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette, valamint zaklatás vétsége miatt indult eljárásban indítványozta a férfi letartóztatását. Az indoklás szerint fennállt a szökés és elrejtőzés veszélye, a büntetőeljárás meghiúsításának kockázata, valamint a bűnismétlés lehetősége is.

A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az indítványnak helyt adott, és egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!