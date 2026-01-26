Láncfűrésszel támadt a családra, ez vetett véget az őrjöngésének

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Hajmeresztő jelenetek játszódtak le egy csongrádi településen, ahol egy ittas férfi erőszakkal akarta elvinni közös gyermekét külön élő párjától. A láncfűrészes fenyegetés csak akkor ért véget, amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek.
Egy csongrádi férfi csak a rendőrök kiérkezésekor hagyott fel azzal a fenyegetőzéssel, amely órákon át rettegésben tartotta külön élő párját és annak családját. A láncfűrészes fenyegetés hátterében az állt, hogy a férfi erőszakkal akarta elvinni közös, csecsemőkorú gyermeküket. A Bors számolt be az elképesztő támadásról.

láncfűrész
Láncfűrészes agresszió. Brutális módon támadt a családra
Fotó: Illusztráció (Karolina Grabowska/Pexels)

Előbb üzenetekben fenyegetőzött, majd a láncfűrész került elő

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség hétfőn közölte, hogy a megalapozott gyanú szerint a férfi csütörtökön, ittas állapotban többször is felhívta volt párját, találkozót követelve tőle és a gyermekükkel.

Miután a nő egyértelműen elzárkózott a találkozótól, a férfi hangüzenetekben kezdte fenyegetni. A zaklatás azonban nem állt meg a telefonhívásoknál, ugyanis az éjszaka folyamán a férfi személyesen is megjelent a nő lakóhelyén.

Beindított láncfűrésszel jelent meg a ház előtt

Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi éjfél előtt egy beindított láncfűrésszel érkezett a házhoz és a kapuba is belevágott. A gyanúsított azt követelte, hogy a nő adja át neki a gyermeket, miközben a családtagok végig a házban tartózkodtak.

A fenyegetőzésnek csak a rendőrök helyszínre érkezése vetett véget. A férfi ekkor hagyott fel az agresszív viselkedéssel.

Az ügyészség a felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette, valamint zaklatás vétsége miatt indult eljárásban indítványozta a férfi letartóztatását. Az indoklás szerint fennállt a szökés és elrejtőzés veszélye, a büntetőeljárás meghiúsításának kockázata, valamint a bűnismétlés lehetősége is.

A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az indítványnak helyt adott, és egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.

Láncfűrésszel a rendőr ellen

Sokkoló felvételek kerültek nyilvánosságra egy skót városból, ahol egy férfi brutális jelenetet rendezett az utcán. A videón látható, ahogy láncfűrész kerül elő, és egy rendőr menekül az életéért. A meghökkentő részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

