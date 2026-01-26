Láncfűrésszel támadt a családra, ez vetett véget az őrjöngésének

Egy csongrádi férfi csak a rendőrök kiérkezésekor hagyott fel azzal a fenyegetőzéssel, amely órákon át rettegésben tartotta külön élő párját és annak családját. A láncfűrészes fenyegetés hátterében az állt, hogy a férfi erőszakkal akarta elvinni közös, csecsemőkorú gyermeküket. A Bors számolt be az elképesztő támadásról.
Előbb üzenetekben fenyegetőzött, majd a láncfűrész került elő
A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség hétfőn közölte, hogy a megalapozott gyanú szerint a férfi csütörtökön, ittas állapotban többször is felhívta volt párját, találkozót követelve tőle és a gyermekükkel.
Miután a nő egyértelműen elzárkózott a találkozótól, a férfi hangüzenetekben kezdte fenyegetni. A zaklatás azonban nem állt meg a telefonhívásoknál, ugyanis az éjszaka folyamán a férfi személyesen is megjelent a nő lakóhelyén.
Beindított láncfűrésszel jelent meg a ház előtt
Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi éjfél előtt egy beindított láncfűrésszel érkezett a házhoz és a kapuba is belevágott. A gyanúsított azt követelte, hogy a nő adja át neki a gyermeket, miközben a családtagok végig a házban tartózkodtak.
A fenyegetőzésnek csak a rendőrök helyszínre érkezése vetett véget. A férfi ekkor hagyott fel az agresszív viselkedéssel.
Az ügyészség a felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette, valamint zaklatás vétsége miatt indult eljárásban indítványozta a férfi letartóztatását. Az indoklás szerint fennállt a szökés és elrejtőzés veszélye, a büntetőeljárás meghiúsításának kockázata, valamint a bűnismétlés lehetősége is.
A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az indítványnak helyt adott, és egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.