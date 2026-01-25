Sötét titkokat őriz a halál hídja – nem egyedülálló eset Egressy Mátyás tragédiája

A XI. Kerületi Rendőrkapitányság eltűnés miatt adott ki körözést a 18 éves Egressy Mátyás után, aki az Ötkert nevű szórakozóhelyen bulizott a barátaival, majd január 17-én, hajnali negyed három körül zavart állapotban, egyedül indult haza, de otthonába nem érkezett meg, és azóta sem került elő. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a tinédzser nem csupán eltévedt, a hatóságok és az önkéntesek hatalmas erőket mozgósítottak felkutatására, de nem jártak eredménnyel. Időközben kiderült, hogy egy dunai hajó fedélzeti kamerája rögzítette, amint szombat reggel 6:37-kor egy emberi test a Lánchídról a vízbe esett. Mivel felmerült az alapos gyanú, hogy Mátyás zuhant a folyóba, – hiszen a kulcscsomóját is megtalálták a hídon – ezért a vízirendészek a Dunát is folyamatosan kutatják, munkájukat azonban jelentősen akadályozza a jégzajlás.

A Dunán is keresik Egressy Mátyást, aki a Lánchídról a folyóba eshetett

Fotó: Fülöp Máté, forrás: Police.hu

A brit arisztokrata fiú is a Lánchídról zuhant a Dunába

Mátyás tragédiájához kísértetiesen hasonlít a 2013 szilveszter éjszakáján eltűnt, majd hónapokkal később a Dunában megtalált Daniel Gliksten esete. A brit arisztokrata családból származó fiatal a Semmelweis Egyetemre járt, ott tanult orvosnak.

2013. december 31-én – akárcsak Mátyás – ő is az Ötkertben mulatott a barátaival, amikor hirtelen felpattant az asztaltól, majd kabát nélkül kiviharzott a Zrínyi utcai szórakozóhelyről. A kamerák utoljára őt is a Lánchíd pesti hídfőjénél rögzítették, majd nyoma veszett.

Eltűnését egy barátnője jelentette be, ezt követően hónapokig nem bukkantak a nyomára, pedig keresésbe a családja és a brit hatóságok is bekapcsolódtak.

Daniel Gliksten

Fotó: Isas.hu

Daniel Gliksten holttestét végül 2014 tavaszán, a Duna egy holtágán, a Tass és Rácalmás közötti szakaszon, egy uszadékfával borított területen találta meg egy halőr és az édesapja. A testet egy suffolki halottkém vizsgálta meg, aki megállapította, hogy az orvostanhallgató halálát fulladás okozta. Az viszont örök rejtély marad, hogy a brit fiatal hogyan került a folyóba.

A francia diáklány célzottan a Lánchíd felé vette útját

Amíg Mátyás és Daniel tragédiája továbbra is kérdőjeleket hagy maga után, addig a 2008-ban eltűnt Ophélie Bretnacher történetére van magyarázat. A francia diáklány esetéről Borbély Zoltán közlekedési szakjogász, korábbi Legfőbb Ügyészségi szóvivő most, 18 év után osztott meg olyan részleteket, amelyek korábban nem kerülhettek nyilvánosságra.