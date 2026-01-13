Kitört a pánik: kigyulladt a budapesti iskola, mindenki rohant

Kisdi Máté elmondta, hogy a Horváth Mihály téri épület, vagyis a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alagsorában egy trafóállomás kigyulladt, amitől lángok csaptak fel, ezért az intézményt kiürítették.

Lángok csaptak fel egy budapesti iskolában

Fotó: Illusztráció/MW

Több mint ezer ember hagyta el az épületet, amelynek oltását a budapesti tűzoltók nagy erőkkel kezdték meg; a tüzet sikerült eloltani, majd az épületet kiszellőztették"

– közölte a szóvivő.

A lángok miatt más gondot is meg kellett oldaniuk

A diákok egy részét hazaengedték, azoknak az elhelyezéséről, akik nem tudtak hazatérni, az iskola gondoskodott – mondta.

Karácsony másnapján Brimscombe-ben tragédia történt egy családdal. Tűz ütött ki a házukban, és annyira pusztító volt, hogy egy nő és két kisgyerek személyazonosságát csak hosszabb vizsgálatok után tudták megállapítani. Részletekért kattintson ide!