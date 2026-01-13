Kitört a pánik: kigyulladt a budapesti iskola, mindenki rohant

Hírlevél
Tűz keletkezett a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alagsorában, a tüzet eloltották a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjének kedd délelőtti tájékoztatása szerint. Sikerült megfékezni a lángokat.
fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságkisdi mátébrimscombe -általános iskola

Kisdi Máté elmondta, hogy a Horváth Mihály téri épület, vagyis a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alagsorában egy trafóállomás kigyulladt, amitől lángok csaptak fel, ezért az intézményt kiürítették. 

Lángok csaptak fel egy budapesti iskolában
Lángok csaptak fel egy budapesti iskolában
Fotó: Illusztráció/MW 

Több mint ezer ember hagyta el az épületet, amelynek oltását a budapesti tűzoltók nagy erőkkel kezdték meg; a tüzet sikerült eloltani, majd az épületet kiszellőztették"

– közölte a szóvivő.

A lángok miatt más gondot is meg kellett oldaniuk

A diákok egy részét hazaengedték, azoknak az elhelyezéséről, akik nem tudtak hazatérni, az iskola gondoskodott – mondta.

