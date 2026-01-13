Sokkoló képeken a Mezőhegyesen lángoló autó

Hétfő este egy autó kigyulladt a Békés vármegyében lévő Mezőhegyesen, a Posta utcában, az úttest közepén. A lángok rövid időn belül beborították a kocsit. A megdöbbentő tűzesetről a Beol.hu számolt be és tett közzé képeket.

Hatalmas lángok borították el a személyautót, alig tudtak belőle kimenekülni Fotó: Katasztrófavédelem/Beol.hu

Lángok Mezőhegyesen: az utolsó pillanatban hagyták el az autót

A rendelkezésre álló információk szerint a tűz keletkezésekor többen is ültek a kocsiban. Mindenkinek sikerült időben kiszállnia.

A tulajdonos elmondása szerint ahogy kilépett az utolsó utas, az autó teljesen lángba borult.

A Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóság egységeit riasztották a helyszínre. A tűzoltók egy vízsugárral eloltották az égő kocsit, majd biztosították az érintett útszakaszt. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint senki sem sérült meg. A lángok keletkezésének körülményeit még vizsgálják.

A helyszínen készült fotók jól mutatják, milyen intenzíven lángolt az autóról, amelyről képgaléria is készült. Ezt ide kattintva tudja megtekinteni!

Videón, amint tűz pusztítja el a családi autót a 67-es úton

Teljes terjedelmében égett egy családi egyterű a 67-es gyorsforgalmi úton. Egy olvasótól kapott videón jól látható, amint a tűz martalékává válik a jármű.