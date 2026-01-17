Hírlevél
Öt ember halt meg egy nap alatt két lavina miatt a szomszédságunkban

A hógörgeteg sítúrázók két csoportját lepte meg körülbelül 2200 méteres magasságban. Az öt ember halálát két lavina okozta szombaton Ausztriában, Salzburg közelében.
lavinasalzburgausztriábanhógörgeteg

Az első lavina egy házaspár hölgytagját sodorta el, akinek később már csak a holttestét tudták kiemelni a hó alól. Másfél órával később egy újabb lavina hét sítúrázót sodort el, közülük négyen életüket vesztették, ketten pedig súlyos sérüléseket szenvedtek – írja a Kisalföld.hu.

Egy nap alatt öt életet vett el két lavina Ausztriában, Salzburg közelében
Egy nap alatt öt életet vett el két lavina Ausztriában, Salzburg közelében 
Fotó: illusztráció/Shutterstock

A pongaui hegyimentők illetékese közleményében arra emlékeztetett, hogy a térségben korábban már adtak ki figyelmeztetést lavinaveszély miatt. 

A mostani tragédiák fájdalmasan tanúsítják, milyen súlyos a lavinahelyzet jelenleg”

 – emelte ki Gerhard Kremser.

Több lavina is volt arra szombaton

Az osztrák hatóságok közlése szerint a térségben további kisebb lavinák is keletkeztek szombaton, de azok nem követeltek áldozatokat. Hangsúlyozták, hogy a hógörgetegek nem utolsó sorban az ott sportolók tevékenysége miatt alakulhattak ki.

Elképesztő jeleneteket rögzített egy tapasztalt síelő Svájcban, amikor egy lavina alá került férfit mentett ki a hó fogságából. Matteo Zilla először egy kilógó lábat vett észre a hó felszínén.

 

