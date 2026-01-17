Öt ember halt meg egy nap alatt két lavina miatt a szomszédságunkban

Az első lavina egy házaspár hölgytagját sodorta el, akinek később már csak a holttestét tudták kiemelni a hó alól. Másfél órával később egy újabb lavina hét sítúrázót sodort el, közülük négyen életüket vesztették, ketten pedig súlyos sérüléseket szenvedtek – írja a Kisalföld.hu.

Egy nap alatt öt életet vett el két lavina Ausztriában, Salzburg közelében

Fotó: illusztráció/Shutterstock

A pongaui hegyimentők illetékese közleményében arra emlékeztetett, hogy a térségben korábban már adtak ki figyelmeztetést lavinaveszély miatt.

A mostani tragédiák fájdalmasan tanúsítják, milyen súlyos a lavinahelyzet jelenleg”

– emelte ki Gerhard Kremser.

Több lavina is volt arra szombaton

Az osztrák hatóságok közlése szerint a térségben további kisebb lavinák is keletkeztek szombaton, de azok nem követeltek áldozatokat. Hangsúlyozták, hogy a hógörgetegek nem utolsó sorban az ott sportolók tevékenysége miatt alakulhattak ki.

Elképesztő jeleneteket rögzített egy tapasztalt síelő Svájcban, amikor egy lavina alá került férfit mentett ki a hó fogságából. Matteo Zilla először egy kilógó lábat vett észre a hó felszínén.