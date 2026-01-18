A halál lecsapott a hegyekben is: lavinák temettek maguk alá turistákat az osztrák Alpokban

Hírlevél
Szombaton egymást követték a tragédiák az osztrák Alpokban, ahol a lavinák egymás után csaptak le a hegyekben tartózkodókra. A salzburgi lavina során több ember életét vesztette, miközben a hatóságok már előzetesen is a súlyos lavinák veszélyeire figyelmeztettek.
Szombaton több halálos kimenetelű lavina rázta meg Ausztria alpesi térségeit, a mentőegységeknek egymás után kellett életmentő beavatkozásokat végrehajtaniuk. A lavinák, elsősorban a salzburgi lavinabaleset, különösen megrázták a közvéleményt, mivel rövid időn belül több sítúrázó is a hó alá került. A Kisalfold.hu is beszámolt a sorozatos hegyi tragédiákról.

lavinák
Pusztító lavinák csaptal le az osztrák Alpokban több ember halálát okozva
Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A salzburgi lavinabaleset első tragédiája

Salzburg közelében, mintegy 2200 méteres magasságban két sítúrázó csoportot ért lavina. 

Az első hóomlás egy házaspárt sodort el, közülük a női túrázót teljesen maga alá temette a hótömeg. A hegyimentők később már csak a holttestét tudták kiemelni.

A mentési műveletek még tartottak, amikor újabb riasztás érkezett ugyanabból a térségből.

Másfél órával később újra lecsapott a hó

Alig másfél órával az első eset után egy újabb lavina zúdult le, amely hét sítúrázót sodort el. 

Négyen a helyszínen életüket vesztették, két sérültet súlyos állapotban szállítottak kórházba, míg egy személyt sikerült sértetlenül kimenteni.

Gerhard Kremser, a pongaui hegyimentők illetékese közleményében hangsúlyozta: a térségben már korábban is figyelmeztetést adtak ki a fokozott lavinaveszély miatt. Mint fogalmazott, a mostani tragédiák fájdalmasan bizonyítják, mennyire kritikus a helyzet az osztrák Alpokban.

Újabb halálos lavina Stájerországban

A tragédiák sora ezzel nem ért véget. Stájerországban, a Murtal térségében, Pusterwald közelében újabb lavina csapott le. A rendőrség tájékoztatása szerint 

a hóomlás hét embert sodort el, közülük három cseh állampolgár életét vesztette. 

A mentők hármuknak már csak a holttestét találták meg.

Az APA hírügynökség beszámolója szerint a körülmények rendkívül nehézzé tették a mentést, a friss hó és a meredek terep jelentősen lassította az egységek munkáját.

Kisebb lavinák is kialakultak, de ezek már nem öltek

A hatóságok közlése szerint Salzburg térségében a nap folyamán több kisebb lavina is kialakult, részben a téli sportolók mozgása miatt. Ezek az esetek nem követeltek áldozatokat, ugyanakkor tovább növelték a veszélyt a hegyekben.

A hegyimentők ismételten arra figyelmeztetik a síelőket és sítúrázókat, hogy a következő napokban csak fokozott körültekintéssel induljanak útnak, és minden esetben vegyék figyelembe a hivatalos lavinajelentéseket.

 

