A halál lecsapott a hegyekben is: lavinák temettek maguk alá turistákat az osztrák Alpokban

Szombaton több halálos kimenetelű lavina rázta meg Ausztria alpesi térségeit, a mentőegységeknek egymás után kellett életmentő beavatkozásokat végrehajtaniuk. A lavinák, elsősorban a salzburgi lavinabaleset, különösen megrázták a közvéleményt, mivel rövid időn belül több sítúrázó is a hó alá került. A Kisalfold.hu is beszámolt a sorozatos hegyi tragédiákról.
A salzburgi lavinabaleset első tragédiája
Salzburg közelében, mintegy 2200 méteres magasságban két sítúrázó csoportot ért lavina.
Az első hóomlás egy házaspárt sodort el, közülük a női túrázót teljesen maga alá temette a hótömeg. A hegyimentők később már csak a holttestét tudták kiemelni.
A mentési műveletek még tartottak, amikor újabb riasztás érkezett ugyanabból a térségből.
Másfél órával később újra lecsapott a hó
Alig másfél órával az első eset után egy újabb lavina zúdult le, amely hét sítúrázót sodort el.
Négyen a helyszínen életüket vesztették, két sérültet súlyos állapotban szállítottak kórházba, míg egy személyt sikerült sértetlenül kimenteni.
Gerhard Kremser, a pongaui hegyimentők illetékese közleményében hangsúlyozta: a térségben már korábban is figyelmeztetést adtak ki a fokozott lavinaveszély miatt. Mint fogalmazott, a mostani tragédiák fájdalmasan bizonyítják, mennyire kritikus a helyzet az osztrák Alpokban.
Újabb halálos lavina Stájerországban
A tragédiák sora ezzel nem ért véget. Stájerországban, a Murtal térségében, Pusterwald közelében újabb lavina csapott le. A rendőrség tájékoztatása szerint
a hóomlás hét embert sodort el, közülük három cseh állampolgár életét vesztette.
A mentők hármuknak már csak a holttestét találták meg.
Az APA hírügynökség beszámolója szerint a körülmények rendkívül nehézzé tették a mentést, a friss hó és a meredek terep jelentősen lassította az egységek munkáját.
Kisebb lavinák is kialakultak, de ezek már nem öltek
A hatóságok közlése szerint Salzburg térségében a nap folyamán több kisebb lavina is kialakult, részben a téli sportolók mozgása miatt. Ezek az esetek nem követeltek áldozatokat, ugyanakkor tovább növelték a veszélyt a hegyekben.
A hegyimentők ismételten arra figyelmeztetik a síelőket és sítúrázókat, hogy a következő napokban csak fokozott körültekintéssel induljanak útnak, és minden esetben vegyék figyelembe a hivatalos lavinajelentéseket.