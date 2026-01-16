Leégett és lakhatatlanná vált a népszerű magyar énekesnő háza

Leégett és teljesen lakhatatlanná vált az otthonuk – közölte könnyek közt követőivel Facebook-oldalán a 2012-es The Voice – Magyarország hangja döntőse. Agárdi Szilvia és családja szerencsére jól van, ugyanis az édesapjának köszönhetően mindannyian épségben kimenekültek az ingatlanból. Ő ébredt fel ugyanis a legkorábban, hajnali 4 óra körül, és a kanapén ülve hallott egy nagy robbanást. Akkor látta meg, hogy az ablak kirobbant a hőhatás miatt – tájékoztatott a Vaol.hu.

Agárdi Szilvia énekesnő arról számolt be, hogy leégett a családi házuk

Fotó: MW archívum

A leégett házban rengeteg emlékük is odaveszett

Ők a férjével, Czerődi Gergővel arra keltek, hogy az édesapja azt kiabálja: „Meneküljetek, mentsétek az életeteket!” A következő emléke, hogy mezítláb, pizsamában áll a hóban és hallja a tűz ropogását. Ekkor eszébe jutott, hogy bent maradt a macskájuk, akiért férje visszaszaladt, és kihozta a lángok közül.

Már nem itt élünk. Az emlékeink elégtek. Ilyenkor az ember mindent átértékel. Elveszthetünk sok mindent, de a hitünket soha. Hiszem, hogy Isten velünk volt, amiért édesapa nem aludt el. Mert azt mondták a tűzoltók, hogy a lángok a mi szobánk felett voltak, és ha apukám nem figyelmeztet minket, mi már nem élnénk Gergővel. A ruhák, cipők az enyészeté lettek, de a legfontosabb megvan. Az egészségünk”

– mondta a vak énekesnő, aki azt kéri a rajongóktól, hogy gondoljanak rájuk, és imádkozzanak értük. Ha pedig úgy érzik, hogy bármivel tudják segíteni őket, azt megköszönik.

Debrecenben, a Róka utcában csütörtök este gyulladt ki egy melléképület. A lángok olyan magasra csaptak fel, hogy egy lakásként használt vasúti vagonra is átterjedtek, de szerencsére a tűzoltók gyorsan és hatékonyan léptek közbe.