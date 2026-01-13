Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vége a találgatásoknak! Megvan a választás pontos időpontja

Durva

A NATO főtitkára most robbantotta ki a harmadik világháborút?

Bárkire rátámad a lefejezéssel fenyegetőző nő Óbudán

39 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Trágár ordibálás, váratlan kirohanások és sokkoló fenyegetések miatt egyre többen félnek Óbudán. Egy középkorú nő minden előzmény nélkül ront rá idegenekre az utcán és boltokban és lefejezéssel fenyegeti meg őket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fenyegetésédesanyaőrültÓbudazaklatásboltlefejezésgyerek

Egyre többen számolnak be ijesztő találkozásokról Óbudán, ahol egy középkorú nő rendszeresen trágár kirohanásokkal zaklatja az embereket. A lefejezés emlegetése több esetben is elhangzott, amit a helyiek már nem puszta szócsatának, hanem komoly fenyegetésnek élnek meg. A Metropol írt az őrült nő ámokfutásáról.

Egy nő lefejezéssel fenyegeti a járókelőket Óbudán
Egy nő lefejezéssel fenyegeti a járókelőket Óbudán
Fotó: Oliver Dietze

Lefejezés Óbudán: ok nélkül ront rá idegenekre

A beszámolók szerint a nő teljesen váratlanul, minden előzmény nélkül köt bele járókelőkbe. Először trágár, mocskolódó szavakkal támad, majd ordibálva lefejezéssel fenyegeti meg áldozatait. Többen úgy fogalmaztak: bárki célponttá válhat, elég annyi, hogy valaki a közelében tartózkodik.

Sajtóinformációk szerint legutóbb egy helyi boltban történt sokkoló jelenet, amikor a nő egy fiatal anyára és annak gyermekére rontott rá minden előzmény nélkül. A vásárlók döbbenten hallgatták, ahogy a nő hangosan kiabál, majd a boltban tartózkodók füle hallatára közli: levágja az áldozata fejét. Ennek hallatán a célbavett anyuka is megdöbbent, hiszen ilyesmivel nem minden nap fenyegetnek ismeretlenek. A történtek után a nő nyugodtan, mosolyogva távozott, mintha semmi sem történt volna.

„Átlépett egy határt” – mondják a helyiek

Egy óbudai lakos elmondta: bár személyesen nem találkozott a nővel, többször hallott már róla. Szerinte a lefejezéssel való fenyegetés már túlmutat minden elfogadható viselkedésen, még akkor is, ha eddig nem történt fizikai bántalmazás.

Mások attól tartanak, hogy nem lehet tudni, ártalmatlan-e a nő, vagy valódi veszélyt jelent. Többen felvetették: ha mentális problémák állnak a háttérben, akkor is fontos lenne tudni, mire számíthatnak az emberek, mert egy ilyen helyzet akár tragédiához is vezethet.

Fórumokon is terjed a híre

Úgy tudni, a nő viselkedése már több helyi közösségi felületen is téma. A lakosok egymást figyelmeztetik, hogy kerüljék el, ha feltűnik a környéken, és próbáljanak távolságot tartani tőle.

A legtöbben egyetértenek abban: a kiszámíthatatlan fenyegetések miatt sokan már nem érzik magukat biztonságban Óbuda utcáin.

Rendőrségi ügy és milliós kár lett az őrült nő zaklatásából

Kezdetben a legjobb oldalát mutatta egy 27 éves nő a kaposvári férfi kiszemeltjének. Később azonban kiderült, hogy nem volt párjához őszinte és a románc durva zaklatásba fordult át. Érdeklik a részletek? Ide kattintva elolvashatja!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!