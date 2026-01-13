Bárkire rátámad a lefejezéssel fenyegetőző nő Óbudán

Egyre többen számolnak be ijesztő találkozásokról Óbudán, ahol egy középkorú nő rendszeresen trágár kirohanásokkal zaklatja az embereket. A lefejezés emlegetése több esetben is elhangzott, amit a helyiek már nem puszta szócsatának, hanem komoly fenyegetésnek élnek meg. A Metropol írt az őrült nő ámokfutásáról.

Egy nő lefejezéssel fenyegeti a járókelőket Óbudán

Fotó: Oliver Dietze

Lefejezés Óbudán: ok nélkül ront rá idegenekre

A beszámolók szerint a nő teljesen váratlanul, minden előzmény nélkül köt bele járókelőkbe. Először trágár, mocskolódó szavakkal támad, majd ordibálva lefejezéssel fenyegeti meg áldozatait. Többen úgy fogalmaztak: bárki célponttá válhat, elég annyi, hogy valaki a közelében tartózkodik.

Sajtóinformációk szerint legutóbb egy helyi boltban történt sokkoló jelenet, amikor a nő egy fiatal anyára és annak gyermekére rontott rá minden előzmény nélkül. A vásárlók döbbenten hallgatták, ahogy a nő hangosan kiabál, majd a boltban tartózkodók füle hallatára közli: levágja az áldozata fejét. Ennek hallatán a célbavett anyuka is megdöbbent, hiszen ilyesmivel nem minden nap fenyegetnek ismeretlenek. A történtek után a nő nyugodtan, mosolyogva távozott, mintha semmi sem történt volna.

„Átlépett egy határt” – mondják a helyiek

Egy óbudai lakos elmondta: bár személyesen nem találkozott a nővel, többször hallott már róla. Szerinte a lefejezéssel való fenyegetés már túlmutat minden elfogadható viselkedésen, még akkor is, ha eddig nem történt fizikai bántalmazás.

Mások attól tartanak, hogy nem lehet tudni, ártalmatlan-e a nő, vagy valódi veszélyt jelent. Többen felvetették: ha mentális problémák állnak a háttérben, akkor is fontos lenne tudni, mire számíthatnak az emberek, mert egy ilyen helyzet akár tragédiához is vezethet.

Fórumokon is terjed a híre

Úgy tudni, a nő viselkedése már több helyi közösségi felületen is téma. A lakosok egymást figyelmeztetik, hogy kerüljék el, ha feltűnik a környéken, és próbáljanak távolságot tartani tőle.

A legtöbben egyetértenek abban: a kiszámíthatatlan fenyegetések miatt sokan már nem érzik magukat biztonságban Óbuda utcáin.