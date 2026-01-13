Az időjárási körülmények miatt Közép-Európa több repülőteréhez hasonlóan a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is repülőtérzárat rendeltek el az ónos eső és az extrém jegesedés okozta fokozott biztonsági kockázat miatt. 10:25 óta biztonsági okokból átmenetileg nem fogad és nem indít járatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér – olvasható a Facebook-oldalukon.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2026. január 13-án Fotó: MTI/Illyés Tibor

Baleset történt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kifutóján

13 órakor rendkívüli sajtótájékoztatót tartottak, amelyen elhangzott az, amiről már korábban beszámoltunk, hogy megcsúszott egy repülőgép Ferihegyen, ami után úgy döntöttek, nem fogadnak több járatot és nem is engednek felszállni.

Az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú cargo járatának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról a fűbe, aminek következtében a légijármű elakadt.

Közleményükben ezt írták: „Az esemény körülményeinek feltárása jelenleg folyamatban van, a repülőtér-üzemeltető az illetékes hatóságokkal közösen mindent megtesz a légijármű elakadásának elhárításáért."

A repülőtéren és környezetében január 13-a, kedd hajnal óta havazás, illetve ónos eső tapasztalható, ezért a légikikötőben jelenleg a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben.

A Budapest Airport szolgálatai 13 órára megtakarították a futópályákat, gurulóutakat és előtereket, már mindkét pályán kinyitott a reptér"

– közölte Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese a sajtótájékoztatón. Utasaikat arra kérte, kövessék a közösségi oldalukat, ahol tájékozódhatnak az aktuális helyzetről.