Játékpisztollyal okozott riadalmat, a pánikot tudatosan használta ki – videó

2025 augusztusában Esztergomban egy férfi játékpisztolyt kezdett tisztogatni egy szórakozóhelyen, ami pánikot keltett. A személyzet azonnal felszólította a vendégeket a távozásra, értesítették a rendőrséget és perceken belül kiürült a hely. A férfi kihasználta a lehetőséget és lopásra szánta el magát. – írta a Kemma.hu.

A biztonsági kamera rögzítette a lopás helyszínét

Forrás: Youtube / Magyarország Ügyészsége

Játékpisztoly miatt menekültek a vendégek, lopás lett a vége

Az Esztergomi Járásbíróság megállapította, hogy a kialakult zűrzavart kihasználva a férfi kézbe fogta a felszolgáló mobiltelefonját, amit az asztalon hagyott majd elhagyta vele a helyszínt.

A rendőrök rövid időn belül intézkedtek és a készülék még aznap visszakerült a tulajdonosához.

A férfi 2024 májusában Dorogon egy mozgáskorlátozott mosdóban rongált meg több berendezést és a falat sem kímélte. A keletkezett kár meghaladta a 4 millió forintot. Emellett több üzletből is lopott különféle tárgyakat.

Sajnos a térségben korábban is előfordultak már hasonló esetek, amikor fegyvernek látszó tárgyak pánikot okoztak. Az egyik ilyen volt Tatabányán egy gyorsétteremben, amikor airsoft fegyver volt egy férfinál.