Csak egy cumiért ugrott fel a sárvári apa – mire visszatért, az Audi és az ötéves fia is eltűnt

Sikeres akciót hajtottak végre a sárvári rendőrök, amikor kézre kerítették azt a fiatalt, aki társával együtt egy járó motorral felügyelet nélkül hagyott autót kötött el Szombathelyen. A hatóságok azonnal nyomozást indítottak a vakmerő lopás ügyében, az eltulajdonított járművet pedig rövid időn belül sikerült lefoglalniuk.
Felfoghatatlan dráma zajlott le Szombathelyen, amikor egy édesapa csupán pillanatokra hagyta őrizetlenül járó motorral parkoló autóját, hogy felszaladjon gyermeke ottfelejtett cumijáért. Mire visszaért a ház elé, a járműnek a benne ülő, gyermekülésbe szíjazott ötéves kisfiúval együtt nyoma veszett. A gátlástalan lopás perceken belül gyerekrablássá súlyosbodott, sokkolva a családot és a várost egyaránt – írta a Vaol.hu.

lopás audi gyerek emberrablás
Lopásból emberrablás lett, de most már rendőrkézen vannak az elkövetők
Fotó: Vaol.hu

Reagált a rendőrség a lopásra

A sárvári rendőrök buktatták le azt a 16 éves fiatalt, akinek a zsebéből egy körözött Audi slusszkulcsa került elő egy rutinigazoltatás során. Hamar bebizonyosodott, hogy a fiú és társa felelősek azért a szombathelyi bűncselekményért, amely során egy őrizetlenül hagyott, járó motorú járművet kötöttek el, benne egy ötéves kisfiúval.

A vallomások szerint a kamaszok hirtelen ötlettől vezérelve ugrottak be az autóba, majd amikor észrevették a hátsó ülésen tartózkodó gyermeket, azonnal kitették őt a járdára. Szerencsére egy szemtanú rögtön a kisfiú segítségére sietett, így a rendőrök épségben juttatták vissza szüleihez. Az elkövetők ezután megtankolták az autót, majd Kőszeg felé menekültek, a járművet végül megrongálva hagyták hátra Lukácsházán. A rendőrség mindkét 16 éves fiatal ellen büntetőeljárást indított. Az esetről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

 

