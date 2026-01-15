Itt a bolti kamera felvétele a nőkről, akik a kisunokát is bűnbe vitték

Két nő, anya és lánya, úgy döntött, bevonja a fiatalabb nő gyerekét bolti lopásaik sorozatába Somogy vármegyében. A Kaposvári Járási Ügyészség közzétette az egyik üzlet biztonsági kamerájának felvételét az ügyészség oldalán, amelyen jó látható, hogyan csempészi ki a polcról levett üdítőket a 8 éves kisgyerek. A nők ellen gyermek veszélyeztetése és lopás miatt emeltek vádat.

Az anya és lánya négyszer csempészett ki termékeket üzletekből, két alkalommal még a fiatalabb nő nyolcéves unokája is részt vett a lopásokban

Fotó: Vitalii Kyktov / Unsplash / Illusztráció

Biztonsági kamera felvétele igazolja, hogy a gyereket is bűnbe vitték

A vádirat szerint 2024-ben a női páros összesen négyszer lopott élelmiszert boltokból.

Az egyik helyszínen az unoka a bevásárlókocsiknál kialakított kapun bújt át, így vitte ki fizetés nélkül a kenyeret az üzletből, amit a dédmama nyomott a kezébe.

Nem sokkal később egy benzinkút boltjában jártak. A nagymama a gyerek ölébe helyezett három üdítőt, majd ő maga is ölébe fogott ugyanennyit és végül fizetés nélkül kisétáltak az ajtón.

Az ügyészség szerint egytől öt évig terjedő szabadságvesztésre is számíthatnak. A Kaposvári Járásbíróságnak benyújtott vádiratban felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozták a kiskorú veszélyeztetése és vagyon elleni bűncselekmények miatt.