Rátámadt a biztonsági őrre a visszaeső tolvaj, civil rendőr fékezte meg a dühöngőt – videón az akció

Egy bevásárlásnak induló hétköznapi jelenet fordult veszélyes helyzetté Várpalota egyik üzletében január 2-án. A lopás nemcsak a bolti szabályszegésről szólt: a Veol közlése szerint a lebukott férfi agresszívan rátámadt a biztonsági őrre és csak egy civil ruhás rendőr határozott fellépése akadályozta meg a súlyosabb következményeket.

Fotó: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

Lopás Várpalotán: nem először próbálkozott

A biztonsági őrnek már ismerős volt a középkorú férfi. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a gyanúsított korábban már legalább hat alkalommal lopott ugyanabból az üzletből.

Ezúttal is zsebre vágott egy árut, majd fizetés nélkül próbált meg távozni a várpalotai bevásárlóközpont területéről. A biztonsági őr azonban időben észlelte a lopást és megállította a férfit. Amikor szembesítették a tettével, a visszaeső tolvaj elvesztette az önuralmát. Fenyegetően lépett fel, hangosan ordibált, majd támadó mozdulatokat tett a biztonsági őr irányába. A helyzet pillanatok alatt elfajulhatott volna, hiszen a férfi korábbi eseteinél is agresszíven viselkedett.

A bolt dolgozói ezért nem véletlenül kértek segítséget egy éppen ott tartózkodó, szabadnapos rendőrtől.

Civil rendőr lépett közbe – videón az intézkedés

A vásárlók között tartózkodó rendőr azonnal felismerte a veszélyt és higgadt, határozott fellépéssel avatkozott közbe. A civil rendőr lefékezte a dühöngő férfit és a kiérkező járőrök megérkezéséig visszatartotta.

Az esetről videófelvétel is készült, amelyen jól látható, milyen gyorsan vált a lopás erőszakos jelenetté.

Újabb eljárás indult a visszaeső tolvaj ellen

A kiérkező rendőrök átvették az intézkedést és előállították a férfit. Ellene újabb eljárás indult, a hatóságok vizsgálják a cselekmény körülményeit és az agresszív fellépést is.

