A villanypásztort is áttörték ijedtükben a tűzijáték elől menekülő lovak

Megkerült mindhárom szökött ló, akik az éjszakai tűzijátéktól ijedtek meg és törték át a villanypásztort. A keresésben a lovak gazdái mellett ismerősök és idegenek is segítettek, így végül minden állat épségben hazakerült – írta a Feol.hu.

Előkerültek a Lovasberényből elszökött lovak

Forrás: Lovasberény Facebook csoport

A lovak közvetlen közelében fellőtt tűzijáték pánikot okozott, és a folytatódó robbanások csak növelték a veszélyt. Egy kis elővigyázatossággal sok stressz, kár és baleset megelőzhető lett volna. Az éles hangok nemcsak házi kedvenceinket, hanem haszonállatokat és vadon élő állatokat is veszélyeztethetik.

A tűzijáték nemcsak lovakra veszélyes

Újév hajnalán riasztották a tűzoltókat Mosonmagyaróváron egy ipari üzemhez. A tűz az UFM gyár területén ütött ki, és pillanatok alatt több épületet is elért. A tüzet egy rakéta okozhatta, több mint 59 tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén.