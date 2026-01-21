Megvakult a dühtől egy sofőr, egyenesen a lovas rendőrnek hajtott

Hírlevél
Súlyos bűncselekmény történt egy Pest vármegyei erdőben, ahol egy sofőr megtagadta az együttműködést a rendőrökkel. A férfi a gázpedálra taposott és szándékosan a vele szemben intézkedő lovas rendőrök felé kormányozta az autóját.
lovas rendőrlovasrendőrerdősofőrgázolás

Pest vármegyei erdőkben ellenőrizték az autósokat a rendőrök január 14-én. Egy gyanús sofőre figyeltek fel. Hiába intettek neki, nem akart megállni, inkább a gázba taposott, majd a dűlőúton nagy sebességgel egyenesen a rendőrök felé hahtott. A megalapozott gyanú szerint a lovas rendőrt akarta elütni – írta a Blikk.hu.

lovas rendőr
Lovas rendőröknek hajtott egy elvetemült sofőr (Illusztráció)
Fotó:  Police.hu 

Lovas rendőröket vett célba

Az egyik rendőrnek az utolsó pillanatban sikerült félreugratnia a lovat, de társa már nem tudott kitérni a száguldó ámokfutó elől. Az autó nagy erővel csapódott a szolgálati ló hátsó lábainak. Az állat megsérült. A sofőr a gázolás után elmenekült. Egy közeli tanyán megállt és megpróbálta felgyújtani a kocsit, hogy eltüntesse a nyomokat.

A nyomozó ügyészek hamar elfogták a férfit, akit hivatalos személy elleni erőszakkal és közúti veszélyeztetéssel gyanúsítottak meg. Kihallgatása során beismerte tettét, a bíróság pedig – az ügyészség indítványára – bűnügyi felügyelet alá helyezte, megtiltotta neki, hogy elhagyja a lakást.

Míg Pest vármegyében lovas járőröket ért gátlástalan támadás, addig a tömegközlekedési eszközökön is elszabadult az erőszak: a szentendrei HÉV vonalán egy munkáját végző jegyellenőrt támadtak meg.

 

