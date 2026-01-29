Lövések a Balaton partján: egy állatkínzó tüzelt a rendőrökre és a TEK kommandósaira – videó

Szerdán délután nem mindennapi segélyhívás érkezett a hatóságokhoz Balatonszepezdről: a bejelentő szerint a szomszédja életveszélyesen megfenyegette és a férfinek fegyvere is van. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a bejelentő korábban az állatvédőkkel közösen mentette ki a férfi karmai közül a kutyáját, akiről nem gondoskodott megfelelően – adta hírül a Veol.hu. A kiérkező rendőrök hamarosan lövések hangjára lettek figyelmesek.

Lövések az éjszakában: egy balatonszepezdi férfi tüzet nyitott a rendőrökre és a TEK kommandósaira, majd megpróbált autóval elmenekülni

Fotó: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

Lövések a Balaton partján

A bejelentést követően a helyszínre érkező rendőrök lövéseket hallottak a gyanúsított háza felől és azonnal erősítést kértek. Hamarosan megérkeztek a Terrorelhárítási Központ (TEK) kommandósai, akikre tüzet nyitott a férfi, majd egy vadászpuskával a kezében beszállt autójába és megpróbált elmenekülni a helyszínről.

A TEK páncélozott járművei azonban útját állták a gépkocsinak, így elfogták az ellenálló gyanúsítottat. Az épületből gázszag jött, így a katasztrófavédelem emberei elzárták a gázt. A rendőrség lőfegyvereket foglalt le, valamint őrizetbe vették a férfit. Zaklatás és más bűncselekményei miatt eljárás indult ellene.

Az elmúlt napokban akadt bőven dolga a terrorelhárítóknak: csütörtökön az M6-os autópályára riasztották mesterlövészeiket, ahol egy gázpalackokat szállító teherautó szenvedett balesetet. A kommandósokat azért hívták, hogy kilőjék a megsérült palackokat, hogy azok robbanás helyett kontrollált körülmények között engedjék ki a tartalmukat.