Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij elbújt: annyira fél Putyintól, hogy válaszolni sem mer neki

Mutatjuk!

Most jön csak az igazi tél? Ilyen idő várható

terrorelhárítási központ

Lövések a Balaton partján: egy állatkínzó tüzelt a rendőrökre és a TEK kommandósaira – videó

43 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem mindennapi letartóztatásban volt része szerdán este a veszprémi rendőröknek. Egy férfihez vonult ki a hatóság, aki életveszélyesen megfenyegette a szomszédját, ám a gyanúsított nem érte be ennyivel, lövések is eldördültek. Sajtóhírek szerint nemcsak a nyomozókra támadt rá a gyanúsított, hanem a TEK embereire is rálőtt, majd megpróbált autóval elmenekülni a helyszínről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
terrorelhárítási központtek kommandósairarendőrlövésgyanúsítottbalatonférfi

Szerdán délután nem mindennapi segélyhívás érkezett a hatóságokhoz Balatonszepezdről: a bejelentő szerint a szomszédja életveszélyesen megfenyegette és a férfinek fegyvere is van. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a bejelentő korábban az állatvédőkkel közösen mentette ki a férfi karmai közül a kutyáját, akiről nem gondoskodott megfelelően – adta hírül a Veol.hu. A kiérkező rendőrök hamarosan lövések hangjára lettek figyelmesek.

Lövések az éjszakában: egy balatonszepezdi férfi tüzet nyitott a rendőrökre és a TEK kommandósaira, majd megpróbált autóval elmenekülni
Lövések az éjszakában: egy balatonszepezdi férfi tüzet nyitott a rendőrökre és a TEK kommandósaira, majd megpróbált autóval elmenekülni
Fotó: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

Lövések a Balaton partján

A bejelentést követően a helyszínre érkező rendőrök lövéseket hallottak a gyanúsított háza felől és azonnal erősítést kértek. Hamarosan megérkeztek a Terrorelhárítási Központ (TEK) kommandósai, akikre tüzet nyitott a férfi, majd egy vadászpuskával a kezében beszállt autójába és megpróbált elmenekülni a helyszínről. 

A TEK páncélozott járművei azonban útját állták a gépkocsinak, így elfogták az ellenálló gyanúsítottat. Az épületből gázszag jött, így a katasztrófavédelem emberei elzárták a gázt. A rendőrség lőfegyvereket foglalt le, valamint őrizetbe vették a férfit. Zaklatás és más bűncselekményei miatt eljárás indult ellene.

Az elmúlt napokban akadt bőven dolga a terrorelhárítóknak: csütörtökön az M6-os autópályára riasztották mesterlövészeiket, ahol egy gázpalackokat szállító teherautó szenvedett balesetet. A kommandósokat azért hívták, hogy kilőjék a megsérült palackokat, hogy azok robbanás helyett kontrollált körülmények között engedjék ki a tartalmukat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!