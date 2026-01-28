Már drónokkal is figyelik az M1-es autópálya közlekedési rendjét

Hírlevél
A hírt dr. Fekete Dávid, Győr és térsége élhetőségért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos jelentette be. A Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje megdöbbentő információkat közölt az M1-es autópályán történő szabálysértésekről.
Mostantól drónokkal is figyelik az M1-es autópálya közlekedési rendjét. Az információ a sztráda felújításával kapcsolatos minisztériumi tájékoztatón hangzott el – jelentette be TikTok-csatornáján dr. Fekete Dávid, Győr és térsége élhetőségért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. 

Drónfelvételen az M1-es autópálya
Drónokkal figyelik az M1-es autópálya közlekedési rendjét
Fotó: illusztáció Facebook / MÁV-csoport

Miért alakulnak ki álló kamionsorok az M1-es autópályán?

Győr országgyűlési képviselőjelöltje arról is beszélt, hogy a sztrádát használók sokszor találkozhatnak az egyik sávban veszteglő kamionsorokkal. Elmondta, gyakran ez nem azért van, mert baleset történt, hanem azért, mert a kamionosok úgy veszik ki a 15 perces pihenőidejüket, hogy megállnak az autópálya kellős közepén. A politikus hozzátette, innentől erre a rendőrség is kiemelt figyelmet fordít, kapacitásaikat megduplázzák annak érdekében, hogy ilyen a jövőben ne fordulhasson elő.

