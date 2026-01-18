Kiderült, hogy ki volt az áldozat, akit a férje szeme láttára kétszer is elgázoltak az M6-oson

Sokkoló közlekedési baleset történt január 10-én, szombaton dél körül az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán. A tragikus napon a siklósi házaspár a fővárosba tartott, amikor autójukkal a sztráda 180. és 181. kilométerszelvénye között a szalagkorlátnak koccantak. Sajtóiformációk szerint az 58 éves nő ezután kiszállt az autóból, hogy szemrevételezze a kárt, illetve, hogy eltakarítsa a törmelékeket az útról. Ekkor azonban előbb elütötte egy személyautó, majd a már a földön fekvő asszonyt egy autószállító kamion is elgázolta. A nő helyszínen szörnyethalt, a Blikk értesülései szerint a férje az autójukban ülve volt kénytelen végignézni, ahogy feleségét halálra gázolták. A férfit rettenetesen megviselte neje tragikus halála, úgy tudni a baleset után szintén kórházba került, azóta is ott ápolják.

Sikeres vállalkozó volt az M6-oson elgázolt nő Fotó: Sándor Judit/Bama.hu

Sikeres vállalkozó volt az M6-oson történt baleset áldozata

Az elhunyt, B. I. és férje évi kétmilliárdos bevételű vállalkozást működtettek Siklóson, cégük hazánk egyik legnagyobb tisztítóeszköz- és felmosófej-gyártójának számít. Termékeik nemzetközi szinten is keresettek, az egyik üzleti lap egyenesen Közép-Európa felmosófej-nagyhatalmának nevezte a vállalkozást.

A Blikk azt is kiderítette, hogy a horvát származású B. I. sok évvel ezelőtt, a délszláv háború elől menekülve érkezett Magyarországra a családjával.

Gyalogosként tilos a sztrádára lépni

A KRESZ szerint az autópályán a leállósávban kizárólag műszaki okból szabad megállni, azonban, ez is rendkívül veszélyes: egy friss uniós tanulmány szerint átlagosan 8 percen belül baleset éri az ott tartózkodókat. Ezért, ha a járművünk képes önerőből haladni, akkor el kell gurulni vele a legközelebbi lehajtóig. Ha mégis arra kényszerülünk, hogy kiszálljunk a kocsiból, azonnal fel kell venni a láthatósági mellényt, és ki kell menni a szalagkorláton kívülre. Az sztrádára soha nem szabad gyalogosként belépni!

