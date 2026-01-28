Rettegett, véreskezű szlovák maffiafőnök bukása: balkáni módszerekkel uralta Pozsonyt

A Legfelsőbb Bíróság döntése végleg lezárta annak a pozsonyi bűnszervezetnek a történetét, amely a kilencvenes években robbantásokkal, gépfegyveres támadásokkal és nyílt utcai kivégzésekkel írta át a szlovák alvilág játékszabályait. A rettegett, véreskezű szlovák maffiafőnök a tanúvallomások és ítéletek alapján éveken át úgy irányította a fővárosi maffiaháborút, hogy közben az ártatlan járókelők élete sem számított. A felvidéki Paraméter írta meg a bűncselekmények könyörtelen részleteit.
Hogyan lett a rettegett véreskezű szlovák maffiafőnök Pozsony ura?
A bírósági ítélet szerint Róbert Lališ 1997-ben, Miroslav Sýkora meggyilkolása után került a pozsonyi Sýkora-klán élére. Riválisok és alvilági tanúk egybehangzó vallomása szerint a hatalomátvétel után a szervezet működése még agresszívabbá, még kiszámíthatatlanabbá vált:
a klasszikus védelmi pénzek, zsarolások és gazdasági csalások mellé bekúsztak a nyílt, demonstratív erőszakcselekmények.
Az alvilági hagyomány szerint egy Capone bárban tartott találkozón jelentették be, hogy a pozsonyi bűnszervezet irányítása immár Lališ kezébe kerül. A tanúk visszaemlékezése szerint ez nemcsak névcsere volt a hierarchia csúcsán, hanem irányváltás is: a szervezet egyre inkább a „balkáni stílusú” leszámolások, a robbantások és a nyilvános kivégzések felé mozdult el.
Robbantások és kivégzések: a Sýkora-klán balkáni háborúja
A kilencvenes évek végén a pozsonyi alvilág szinte folyamatos háborús övezetnek tűnt.
A Legfelsőbb Bíróság mostani ítélete több olyan gyilkosságot is Lališ számlájára ír, amelyek brutalitásukban és kivitelezésükben is a balkáni maffiaháborúk logikáját követték.
Az egyik legismertebb támadás a pozsonyi Aranyhomok (Zlaté piesky) üdülőövezetben történt.
Egy, a járda zsaluköve alá rejtett, mintegy tízkilós TNT-töltet robbant, amikor a rivális bűnszervezet vezetője, Eduard Dinič elhagyta kedvenc teniszpályáját.
A robbanás olyan hatalmas krátert hagyott maga után, hogy a környéken tartózkodó civilekben is félelmet keltett. Tanúk szerint a bombát a lévai Jozef Roháč és maga Lališ helyezte el, a detonátort Roháč hozta működésbe, majd kerékpárral menekült el a helyszínről, később Lališ vette fel autóval.
A konfliktus azonban nem állt meg egyetlen robbantásnál.
Néhány hónappal később Eduard testvérét, Róbert Diničet és testőrét egy panelház előtt, 37 lövéssel végezték ki.
A Sýkora-klán fegyveresei egy előre odaparkolt furgonból ugrottak elő, és gépfegyverrel szitává lőtték a férfiakat. A bíróság szerint a támadás megtervezésében Lališ kulcsszerepet játszott: ő választotta ki a végrehajtókat, és ő hagyta jóvá a menekülési útvonalakat.
Részletesen: a Lališ-számlára írt gyilkosságok eseményei
Az ítélet több, név szerint is megjelölt áldozat likvidálását kapcsolja Lališhoz és embereihez.
Miloš Piliar – akit az alvilágban Morák néven ismertek – likvidálását egy szenci hétvégi házban hajtották végre.
A tanúvallomások szerint a bűnszervezet emberei egy látszólag ártatlan névnapi ünnepségre hívták, majd rohypnolt csepegtettek az italába. Miután elvesztette az eszméletét, kloroformot öntöttek a szájába, végül holttestét szőnyegbe csavarva egy illegális sírban ásták el, amelyet csak évekkel később talált meg a rendőrség.
A Dinič-klánhoz közel álló Daler Hlavačka ellen egy bazini (Pezinok) ház előtt követtek el merényletet.
Jozef Roháč legalább négy lövést adott le rá, majd – a tanúk szerint – a biztonság kedvéért közelről fejbe lőtte. Az ítélet alapján az akcióban Lališ is részt vett, bár fegyvere állítólag a helyszínen beragadt.
Alojz Házy, Mikuláš Černák egyik korábbi „munkatársa” egy pozsonyivánkai benzinkútnál lett célpont.
Fényes nappal, forgalmas helyen lőtték agyon, holttestét pedig egy közeli árokba dobták. A tanúk szerint a besztercebányai alvilágot képviselő megrendelők attól tartottak, hogy Házy fokozatosan átáll a Dinič-féle bűnszervezethez.
Roman Deák – a Dinič-hálózathoz közel álló vállalkozó – 1999 októberében, a pozsonyi Dúbravkán esett össze, miután 19 lövést adtak le rá, amikor éppen be akart szállni autójába.
A tanúk szerint a gyilkosság megrendelője Marek Trajter volt, aki a beszámolók alapján több mint egymillió koronát és egy Audi A8-ast fizetett a Sýkora-klánnak. A kivégzést előtte egy parkolóban egyeztették, ahol a bűnszervezet több tagja is jelen volt, Lališ pedig személyesen döntötte el, kik húzzák meg a ravaszt.
A pszichológus „reménye” és a bírói különvélemény
A Specializált Büntetőbíróság korábban „csak” 25 év fegyházat szabott ki, részben egy igazságügyi pszichológus szakvéleményére hivatkozva, aki Lališ esetében kedvező reszocializációs prognózist fogalmazott meg.
A szakértő szerint a vádlott érzelmileg és szociálisan érett, jó önkontrollal és empatikus készségekkel rendelkezik, és a bűnözői pályára való visszatérés esélye alacsony.
Az elsőfokú tanács elnöke, Jozef Pikna azonban különvéleményt csatolt az ítélethez. Úgy érvelt, hogy a szervezett bűnözés csúcsán álló, több brutális kivégzést koordináló férfi esetében a „javulás” inkább tudatos stratégia, mint valódi értékrendváltás. Kiemelte: a klán fegyveresei lőfegyveres támadások során egyértelműen nem törődtek azzal, hogy a nyílt, forgalmas helyszínek miatt akár ártatlan járókelők is meghalhattak volna.
A Legfelsőbb Bíróság mostani döntése gyakorlatilag Pikna érvelését tette zsinórmértékké: a testület úgy látta, a társadalom védelme és az elkövetett cselekmények rendkívüli brutalitása miatt csak az életfogytiglan jöhet szóba.
Besztercebánya árnyéka: Mikuláš Černák, a „hegyi maffia” főnöke
Lališ története nem értelmezhető a besztercebányai alvilág legendásan hírhedt vezetője, Mikuláš Černák nélkül. Černák ellen számos gyilkosság és bűncselekmény miatt született életfogytiglani ítélet, ő maga pedig egy bírósági eljárásban beismerte: „bűnös vagyok”, és több korábbi, előtte vitatott gyilkossággal kapcsolatban is részletes vallomást tett.
A ma7.sk beszámolói szerint a bíróság több ügyben is bizonyítási eljárást rendelt el, részben azért, mert Černák korábbi bűntársai – például Miloš Kaštan – beismerő vallomásokkal erősítették meg a besztercebányai maffia által elkövetett merényletek részleteit. Egy másik eljárásban Černák feltételes szabadlábra helyezésére irányuló kezdeményezés is terítékre került, ám a bíróság végül úgy látta: a súlyos bűncselekmények, a szervezett bűnözésben betöltött szerepe és a társadalmi kockázata nem teszi lehetővé a szabadulását.
Černák és Lališ történetei több ponton is találkoznak
A besztercebányai és a pozsonyi csoport kölcsönösen adtak és kaptak megbízásokat, bérgyilkosságokat rendeltek meg egymástól, és a határvonal a „ki kinek dolgozik” kérdésben sokszor elmosódott. A bírósági iratokban és tanúvallomásokban jól látható, hogy Szlovákiában egy egész országot lefedő, egymásra épülő maffiahálózat működött.
Csallóköz és Dunaszerdahely: a magyar maffia vérgőzös évei
A szlovák maffiaháborúk térképén külön fejezetet érdemel Dunaszerdahely és a csallóközi maffia világa. A Parameter és más lapok részletes tudósításai alapján a városban olyan korszak köszöntött be, amikor a helyi alvilág ereje sokszor meghaladta az államét, és a félelem mindennapi tapasztalattá vált.
A csallóközi maffia felemelkedését és bukását bemutató írások szerint a bandaháború áldozatainak számát megbecsülni is nehéz; egyes becslések szerint akár
több száz ember tűnhetett el vagy eshetett a leszámolások áldozatául.
A történet kulcsfigurái – köztük a Pápay-klán, Sátor Lajos és köre –
olyan brutalitással számoltak le ellenfeleikkel, amelyet még a sokat látott nyomozók is nehezen tudtak feldolgozni.
Egyes beszámolók szerint voltak, akiket szó szerint „bedarált” az alvilág, másokat ismeretlen helyen földeltek el vagy robbantottak fel.
A dunaszerdahelyi perek során tanúk arról beszéltek, hogy a kilencvenes években a városban
„mindenki tudta, ki kicsoda, de bölcsebb volt hallgatni”.
Amikor aztán a maffiózók egymást kezdték el kiiktatni, és az egyik szereplő attól tartva, hogy ő lesz a következő, a rendőrséghez fordult, megindult egy nagy maffiaper, amely hosszú évek múlva hozott ítéletet.
Közös mintázat: robbantások, eltüntetett holttestek, félelem
Akár Pozsony, akár Besztercebánya, akár Dunaszerdahely felé fordulunk, ugyanaz a logika rajzolódik ki: a maffiaszervezetek közös nyelve az erőszak. Autóba rejtett bombák, nagy erejű robbanások, gépfegyveres kivégzések, eltüntetett holttestek, illegális sírok és olyan fenyegetések, amelyek évekig elhallgattatták a tanúkat.
Ebben a közegben emelkedett fel és működött évtizedeken át a most életfogytiglani fegyházra ítélt pozsonyi vezér, akit a sajtó és az ítéletek logikája alapján joggal neveznek
a korszak egyik legveszélyesebb alvilági szereplőjének.
A rettegett véreskezű szlovák maffiafőnök története jól mutatja, hogyan találkozhat egy országban a balkáni típusú leszámolás, a rendszerváltás utáni gazdasági káosz, a jogállam gyengesége és a szervezett bűnözés cinikus racionalitása.
Miért döntött a Legfelsőbb Bíróság az életfogytiglan mellett?
A Legfelsőbb Bíróság mostani ítélete nem a semmiből érkezett. Lališt korábban is elítélték életfogytiglanra, de eljárási hibák miatt a korábbi verdikteket megsemmisítették, részben az ártatlanság vélelmének megsértésére hivatkozva. Most azonban a bizonyítási eljárás és a tanúvallomások újraépítése után a bíróság arra a következtetésre jutott: a bűncselekmények a társadalomra különösen veszélyesek, emellett
a különös kegyetlenség és a szervezett bűnözésben betöltött szerep együtt csak az életfogytiglani büntetés kiszabását teszi lehetővé.
A 61 éves Lališ legkorábban 25 év letöltése után kérhet feltételes szabadlábra helyezést. Mivel 2015 óta ül börtönben, elméletileg 2040 környékén nyílhatna először lehetősége szabadulási kérelem benyújtására – de az eddigi ítéletek érvelése alapján egyáltalán nem biztos, hogy valaha is kiengedik.
Egy korszaknak talán vége – a történetek viszont velünk maradnak
A pozsonyi maffiafőnök bukása, Mikuláš Černák hegyvidéki „birodalmának” ítéletei és a dunaszerdahelyi maffia véres perei mind ugyanabba az irányba mutatnak:
a kilencvenes évek Szlovákiájában az alvilág évekre megelőzte, sőt, időnként maga alá gyűrte az államot.
A bírósági döntések, az életfogytiglanok és a feltárt tömegsírok egyszerre jelentenek igazságtételt és mementót.
Az ítélet papíron lezár egy ügyet, de a robbantások, a gépfegyveres kivégzések és az eltüntetett emberek történetei még sokáig ott maradnak az északi szomszéd közvéleményének kollektív emlékezetében – és jó eséllyel még hosszú ideig visszhangoznak a tárgyalótermek falai között is.
