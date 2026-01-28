Rettegett, véreskezű szlovák maffiafőnök bukása: balkáni módszerekkel uralta Pozsonyt

A Legfelsőbb Bíróság döntése végleg lezárta annak a pozsonyi bűnszervezetnek a történetét, amely a kilencvenes években robbantásokkal, gépfegyveres támadásokkal és nyílt utcai kivégzésekkel írta át a szlovák alvilág játékszabályait. A rettegett, véreskezű szlovák maffiafőnök a tanúvallomások és ítéletek alapján éveken át úgy irányította a fővárosi maffiaháborút, hogy közben az ártatlan járókelők élete sem számított. A felvidéki Paraméter írta meg a bűncselekmények könyörtelen részleteit.

Róbert Lališ maffiafőnök ügyét 2024. márciusában a Legfelsőbb Bíróság tárgyalta

Fotó: Barak Dávid/Paraméter

Hogyan lett a rettegett véreskezű szlovák maffiafőnök Pozsony ura?

A bírósági ítélet szerint Róbert Lališ 1997-ben, Miroslav Sýkora meggyilkolása után került a pozsonyi Sýkora-klán élére. Riválisok és alvilági tanúk egybehangzó vallomása szerint a hatalomátvétel után a szervezet működése még agresszívabbá, még kiszámíthatatlanabbá vált:

a klasszikus védelmi pénzek, zsarolások és gazdasági csalások mellé bekúsztak a nyílt, demonstratív erőszakcselekmények.

Az alvilági hagyomány szerint egy Capone bárban tartott találkozón jelentették be, hogy a pozsonyi bűnszervezet irányítása immár Lališ kezébe kerül. A tanúk visszaemlékezése szerint ez nemcsak névcsere volt a hierarchia csúcsán, hanem irányváltás is: a szervezet egyre inkább a „balkáni stílusú” leszámolások, a robbantások és a nyilvános kivégzések felé mozdult el.

Robbantások és kivégzések: a Sýkora-klán balkáni háborúja

A kilencvenes évek végén a pozsonyi alvilág szinte folyamatos háborús övezetnek tűnt.

A Legfelsőbb Bíróság mostani ítélete több olyan gyilkosságot is Lališ számlájára ír, amelyek brutalitásukban és kivitelezésükben is a balkáni maffiaháborúk logikáját követték.

Az egyik legismertebb támadás a pozsonyi Aranyhomok (Zlaté piesky) üdülőövezetben történt.

Egy, a járda zsaluköve alá rejtett, mintegy tízkilós TNT-töltet robbant, amikor a rivális bűnszervezet vezetője, Eduard Dinič elhagyta kedvenc teniszpályáját.

A robbanás olyan hatalmas krátert hagyott maga után, hogy a környéken tartózkodó civilekben is félelmet keltett. Tanúk szerint a bombát a lévai Jozef Roháč és maga Lališ helyezte el, a detonátort Roháč hozta működésbe, majd kerékpárral menekült el a helyszínről, később Lališ vette fel autóval.