Lezuhant a színpadról a magyar énekesnő

Egy pillanatra pánikhangulat alakult ki Marcellina fellépésén. A 72 éves, magyar énekesnő váratlanul leesett a színpadról, amitől a közönség soraiban szinte megdermedt a levegő. A nézők döbbenten figyelték, mi történt az előadóval, miközben mindenki a legrosszabbtól tartott - írta meg a Bors.

Nagyot esett legutóbbi fellépésén Marcellina, a magyar énekesnő / Fotó: Facebook

Így nyugtatta meg a rajongókat a magyar énekesnő

A biztonságiak azonnal a színpadhoz siettek, hogy segítsenek Marcellinának, aki a baleset után nem sokkal jelentkezett a közösségi oldalán. Megnyugtatta a rajongókat: szerencsére nincs semmi baja.

Keményen padlóra kerültem! De végül is szokásosan vastapsos koncertet nyomtam le! Köszönöm nektek!"

- írta az Instagram-oldalán az énekesnő, aki ekkor igyekezett humorosan felfogni a történteket: Manuel dalából vágott egy részletet a videójába.

Mutatjuk:

Mindenki erről beszél

Percekig szóhoz sem jutott Aurelio, amikor megtudta, hogy közeli barátja, a magyar kajak-kenu sport egyik meghatározó alakja meghalt. Dudás Miklós, az egykori világbajnok kajakozó 34 éves volt. Részletekért kattintson ide!