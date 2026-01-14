Durva bántalmazásról számolt be egy magyar énekesnő

Hírlevél
A „Tánc az Ördöggel” című új videó nem a könnyed szórakoztatást célozza, hanem kemény kérdéseket tesz fel, és tudatosan egy súlyos, gyakran elhallgatott problémára irányítja a figyelmet. A magyar énekesnő, Muri Enikő és a Sugarloaf közös klipje a nők elleni erőszak és a családon belüli bántalmazás valóságát mutatja meg, párbeszédre ösztönözve a nézőket.
bántalmazássugarloafmuri enikőtóth szabolcstánc az ördöggelerőszakcsaládon belüli erőszaknők elleni erőszakénekesnő

A dalhoz készült klip egy megrázó, mégis hiteles történetet bont ki, amelyben lépésről lépésre válik nyilvánvalóvá, miként torzul el a szeretet ígérete, és hogyan csúszik át félelembe, kiszolgáltatottságba, majd hallgatásba. Ezt a lelki folyamatot állítja középpontba a magyar énekesnő és a Sugarloaf új, kifejezetten drámai hangvételű szerzeménye.

A nők elleni erőszakról vallott a magyar énekesnő, Muri Enikő
Fotó: Markovics Gábor

A 'tánc' metaforája azokra a láthatatlan körökre utal, amelyekből az áldozatok gyakran nagyon nehezen tudnak kilépni – különösen akkor, ha a környezet hallgat. A dal nem egy megoldást ad ezekre a problémákra, de lehet az első mondat egy régóta halogatott beszélgetésben, nem válaszokat ad, hanem kérdéseket tesz fel – és néha ez a fontosabb. Nem az a kérdés, miért nem lépett ki az áldozat, hanem az, miért volt kényszerű benne maradnia, akár kiskorúról, akár egy felnőttről beszélünk. A családon belüli erőszak nem ritka – csak ritkán kerül felszínre sajnos. Ha csak egy ember felismeri magát ebben a dalban, már volt értelme” 

– mondta az énekesnő a Borsnak.

Nemcsak a magyar énekesnő ítéli el az erőszakot

A klippel a Sugarloaf tudatosan kilép a puszta zenei keretek közül, és egyértelmű társadalmi üzenetet fogalmaz meg: az erőszak nem magánügy, és semmilyen formában nem mentegethető. 

A zenekar gitárosa, Tóth Szabolcs szerint különösen elfogadhatatlan, amikor nőket ér verbális bántalmazás egy férfi részéről, ami a közösségi médiában ma már szinte mindennapos jelenség. 

Emellett úgy látja, a fizikai erőszak minden körülmények között teljesen vállalhatatlan és megmagyarázhatatlan.

Tóth Szabi kimondta: Aki egy nőt, vagy gyermeket bántalmaz, nem férfi
Tóth Szabi kimondta: Aki egy nőt, vagy gyermeket bántalmaz, az nem férfi (Fotó: Sugarloaf / Facebook)

Az erőszak nem mindig hagy látható nyomot – de mindig rombol, nagyon alacsonyan csüngő gyümölcsnek tartom, amikor egy nőt kezdenek el verbálisan gyalázni, sértegetni bármi miatt, nem gondolnak bele, hogy ezek milyen nyomokat hagyhatnak lelkileg az elszenvedőkben. Sajnos a mai social platformokon ez úgy tűnik, hogy divat lett. Kommentelők mintha versenyeznének egymással ki tud sértőbb, abuzálóbb kijelentéseket tenni egy nőre, legyen az közszereplő vagy egy átlagos nő. Ez a dal nem oldja meg a problémát, de segíthet kimondani azokat reményeink szerint” 

– mondta a Sugarloaf zenekar alapító tagja.

A „Tánc az Ördöggel” kapcsán a zenekar abban reménykedik, hogy a dal és a hozzá készült klip erőt adhat azoknak, akik érintettek, és közben a kívülállókat is szembesíti azzal, hogy a hallgatás maga is felelősség a nők elleni erőszaknál és a családon belüli erőszaknál is. 

A képi világ tudatosan megrázó, mégis hiteles érzelmi eszközökkel dolgozik, nem kínál kész válaszokat, hanem gondolkodásra és empátiára hívja a nézőt.

Az eredmény egy olyan alkotás lett, amely kilép a könnyűzenei műfaj megszokott határai közül, és határozott társadalmi üzenetet fogalmaz meg.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

