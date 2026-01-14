Durva bántalmazásról számolt be egy magyar énekesnő

A dalhoz készült klip egy megrázó, mégis hiteles történetet bont ki, amelyben lépésről lépésre válik nyilvánvalóvá, miként torzul el a szeretet ígérete, és hogyan csúszik át félelembe, kiszolgáltatottságba, majd hallgatásba. Ezt a lelki folyamatot állítja középpontba a magyar énekesnő és a Sugarloaf új, kifejezetten drámai hangvételű szerzeménye.
A 'tánc' metaforája azokra a láthatatlan körökre utal, amelyekből az áldozatok gyakran nagyon nehezen tudnak kilépni – különösen akkor, ha a környezet hallgat. A dal nem egy megoldást ad ezekre a problémákra, de lehet az első mondat egy régóta halogatott beszélgetésben, nem válaszokat ad, hanem kérdéseket tesz fel – és néha ez a fontosabb. Nem az a kérdés, miért nem lépett ki az áldozat, hanem az, miért volt kényszerű benne maradnia, akár kiskorúról, akár egy felnőttről beszélünk. A családon belüli erőszak nem ritka – csak ritkán kerül felszínre sajnos. Ha csak egy ember felismeri magát ebben a dalban, már volt értelme”
– mondta az énekesnő a Borsnak.
Nemcsak a magyar énekesnő ítéli el az erőszakot
A klippel a Sugarloaf tudatosan kilép a puszta zenei keretek közül, és egyértelmű társadalmi üzenetet fogalmaz meg: az erőszak nem magánügy, és semmilyen formában nem mentegethető.
A zenekar gitárosa, Tóth Szabolcs szerint különösen elfogadhatatlan, amikor nőket ér verbális bántalmazás egy férfi részéről, ami a közösségi médiában ma már szinte mindennapos jelenség.
Emellett úgy látja, a fizikai erőszak minden körülmények között teljesen vállalhatatlan és megmagyarázhatatlan.
Az erőszak nem mindig hagy látható nyomot – de mindig rombol, nagyon alacsonyan csüngő gyümölcsnek tartom, amikor egy nőt kezdenek el verbálisan gyalázni, sértegetni bármi miatt, nem gondolnak bele, hogy ezek milyen nyomokat hagyhatnak lelkileg az elszenvedőkben. Sajnos a mai social platformokon ez úgy tűnik, hogy divat lett. Kommentelők mintha versenyeznének egymással ki tud sértőbb, abuzálóbb kijelentéseket tenni egy nőre, legyen az közszereplő vagy egy átlagos nő. Ez a dal nem oldja meg a problémát, de segíthet kimondani azokat reményeink szerint”
– mondta a Sugarloaf zenekar alapító tagja.
A „Tánc az Ördöggel” kapcsán a zenekar abban reménykedik, hogy a dal és a hozzá készült klip erőt adhat azoknak, akik érintettek, és közben a kívülállókat is szembesíti azzal, hogy a hallgatás maga is felelősség a nők elleni erőszaknál és a családon belüli erőszaknál is.
A képi világ tudatosan megrázó, mégis hiteles érzelmi eszközökkel dolgozik, nem kínál kész válaszokat, hanem gondolkodásra és empátiára hívja a nézőt.
Az eredmény egy olyan alkotás lett, amely kilép a könnyűzenei műfaj megszokott határai közül, és határozott társadalmi üzenetet fogalmaz meg.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.