Durva bántalmazásról számolt be egy magyar énekesnő

A dalhoz készült klip egy megrázó, mégis hiteles történetet bont ki, amelyben lépésről lépésre válik nyilvánvalóvá, miként torzul el a szeretet ígérete, és hogyan csúszik át félelembe, kiszolgáltatottságba, majd hallgatásba. Ezt a lelki folyamatot állítja középpontba a magyar énekesnő és a Sugarloaf új, kifejezetten drámai hangvételű szerzeménye.

A nők elleni erőszakról vallott a magyar énekesnő, Muri Enikő

Fotó: Markovics Gábor

A 'tánc' metaforája azokra a láthatatlan körökre utal, amelyekből az áldozatok gyakran nagyon nehezen tudnak kilépni – különösen akkor, ha a környezet hallgat. A dal nem egy megoldást ad ezekre a problémákra, de lehet az első mondat egy régóta halogatott beszélgetésben, nem válaszokat ad, hanem kérdéseket tesz fel – és néha ez a fontosabb. Nem az a kérdés, miért nem lépett ki az áldozat, hanem az, miért volt kényszerű benne maradnia, akár kiskorúról, akár egy felnőttről beszélünk. A családon belüli erőszak nem ritka – csak ritkán kerül felszínre sajnos. Ha csak egy ember felismeri magát ebben a dalban, már volt értelme”

– mondta az énekesnő a Borsnak.

Nemcsak a magyar énekesnő ítéli el az erőszakot

A klippel a Sugarloaf tudatosan kilép a puszta zenei keretek közül, és egyértelmű társadalmi üzenetet fogalmaz meg: az erőszak nem magánügy, és semmilyen formában nem mentegethető.

A zenekar gitárosa, Tóth Szabolcs szerint különösen elfogadhatatlan, amikor nőket ér verbális bántalmazás egy férfi részéről, ami a közösségi médiában ma már szinte mindennapos jelenség.

Emellett úgy látja, a fizikai erőszak minden körülmények között teljesen vállalhatatlan és megmagyarázhatatlan.

Tóth Szabi kimondta: Aki egy nőt, vagy gyermeket bántalmaz, az nem férfi (Fotó: Sugarloaf / Facebook)

Az erőszak nem mindig hagy látható nyomot – de mindig rombol, nagyon alacsonyan csüngő gyümölcsnek tartom, amikor egy nőt kezdenek el verbálisan gyalázni, sértegetni bármi miatt, nem gondolnak bele, hogy ezek milyen nyomokat hagyhatnak lelkileg az elszenvedőkben. Sajnos a mai social platformokon ez úgy tűnik, hogy divat lett. Kommentelők mintha versenyeznének egymással ki tud sértőbb, abuzálóbb kijelentéseket tenni egy nőre, legyen az közszereplő vagy egy átlagos nő. Ez a dal nem oldja meg a problémát, de segíthet kimondani azokat reményeink szerint”

– mondta a Sugarloaf zenekar alapító tagja.