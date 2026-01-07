A vádirat szerint a cseh férfi egy több játékelemet tartalmazó, többszintes gyermekjátékot üzemeltetett, amelyet különböző rendezvényeken állított fel több országban, így Magyarországon is. A baleset napján, 2024. május 1-jén egy dunakeszi majálison működtette a berendezést, amelyet főként 6-8 éves gyerekek használtak. Az építmény egyik, elektromos motorral hajtott eleme az ún. majomkerék volt. A játéknál megjelent a hétéves kisfiú, aki benyúlt a kerék és a gumitömítés közötti résbe, ezért az ujjai a forgókerék és a gumiszegély közé szorultak. A forgókerék a gyermek több ujját összepréselte, így maradandó fogyatékossággal járó sérülést szenvedett – írja az Ügyészség.hu.

Ez a rés nem volt biztosítva a benyúlás ellen a majálison Fotó: Ügyészség.hu

Ezért következett be a baleset a majálison

Az ügyészség szerint a vádlott nem megfelelően üzemeltette a berendezést: nem volt jól beállítva a forgódob, a résnél hiányzott a védőburkolat, és a biztosító gumiszegély sem volt megfelelő módon elhelyezve. Úgy vélik, kellő odafigyeléssel a baleset elkerülhető lett volna.

A fizikai és a lelki sérülések is maradandóak

A Tények.hu úgy értesült, hogy a csömöri kisfiú ujjait szinte letépte a majomkerék, három órás műtéttel állították helyre a bal kezét, de a sérülései maradandóak. A gyermek édesapja azt mondta a hírműsornak, hogy fia azóta sem érti, hogy miért vele történt ez, hiszen ő mindenkivel kedves.

A Dunakeszi Járási Ügyészség az üzemeltetőt maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolja.

Vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés és a vidámparki, szórakoztatóparki tevékenységtől való eltiltás kiszabását indítványozta. A cseh férfi bűnösségéről a Dunakeszi Járásbíróság fog dönteni.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.